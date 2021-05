Governo de Pernambuco se posiciona contra a Copa América e veta jogos no estado

(Foto: Marlon Costa/Pernambuco Press)





Após reunião emergencial nesta segunda-feira, a Conmebol decidiu realizar a Copa América no Brasil, medida tomada depois que Colômbia e Argentina optaram por não sediar a competição. No entanto, pouco depois do anúncio, o Governador de Pernambuco, Paulo Câmara, através da assessoria de imprensa, determinou que o estado não fará parte das sedes.

O posicionamento de Paulo Câmara foi tomado após Pernambuco ser dado como uma das possíveis sub-sedes da competição. De acordo com o governador, os números da pandemia inviabilizam a proposta.

Durante a reunião realizada nesta segunda-feira, outros estádios foram colocados como possíveis sedes da competição. Os mais prováveis, caso consigam a liberação dos governadores, são o Mané Garrincha em Brasília, Arena da Amazônia e Arena das Dunas em Natal.

No caso de Pernambuco, o estado atualmente totaliza 481.070 casos da Covid-19 e 15.807 mortes provocadas pela infecção. No último domingo, o estado registrou 2.168 infectados pelo novo coronavírus e 65 óbitos causados pela doença.

Pernambuco está atualmente no pior momento da pandemia no estado, com taxa de ocupação de leitos para pacientes com Srag em 91% na rede pública e 86% na privada. Em situação mais crítica, a rede pública tem doentes em 98% dos leitos de UTI e em 83% na enfermaria.

O detalhe é que em março deste ano, inclusive, o Recife receberia a partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Mas por causa da piora da pandemia na América do Sul, terminou sendo adiada. Atualmente, o duelo está marcado para o dia 16 de novembro, mas ainda sem local definido.

Globo Esporte