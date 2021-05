GP de Portugal: Hamilton supera rivais e volta a vencer em Portimão

(Foto: REUTERS/Marcelo Del Pozo)





Mais uma vez Lewis Hamilton subiu no topo do pódio no GP de Portugal. Vencedor em Portimão no ano passado, o heptacampeão mundial voou no Circuito do Algarve e venceu a corrida deste domingo. O britânico chegou a cair para a terceira posição no início da prova, mas superou os rivais na pista para conquistar a 97ª vitória na Fórmula 1. Max Verstappen foi o segundo colocado, e Valtteri Bottas completou o pódio.

O britânico da Mercedes faturou a segunda vitória do ano e abriu vantagem na liderança da temporada, com 69 pontos, com Max Verstappen na cola, com 61. O holandês da RBR viu um ponto escapar das mãos ao fim da prova. Ele havia feito a volta mais rápida da corrida na última volta, mas ultrapassou os limites de pista em uma curva. Assim, o finlandês Bottas (Mercedes) ficou com o ponto de volta mais rápida.

A quarta etapa da Fórmula 1 2021 será disputada no dia 9 de maio, o GP da Espanha, em Barcelona.

Resultado da corrida

O pódio

HAMILTON: "Esta foi uma corrida muito difícil fisicamente e mentalmente. Não fiz uma boa largada e também perdi no reinício, mas foi um ótimo resultado no final. Não foi tudo perfeito e precisamos nos preparar agora para o rápido retorno para a Espanha."

VERSTAPPEN: "Tentei pressionar Valtteri, mas no final acho que faltou um pouco de ritmo"

Largada

Pole position, Bottas largou bem e manteve a liderança, sem dar chance para Hamilton, que segurou Verstappen. Sainz também largou bem e ultrapassou Pérez já na primeira curva. Norris também ganhou uma posição ainda na primeira volta, deixando Ocon para trás.

Momentos-chave

1. Sainz ultrapassa Pérez na primeira curva da corrida, assumindo a quarta posição.

2. Ainda na primeira volta, Norris ultrapassa Ocon na primeira volta.

3. Abrindo a segunda volta, Raikkonen toca na traseira do companheiro de Alfa Romeo Giovinazzi, tem a asa dianteira bastante danificada e precisa abandonar a corrida. Safety car entra em ação.

4. Na relargada na volta sete, Verstappen ultrapassa Hamilton e assume a segunda posição. Sainz relarga mal e é ultrapassado por Pérez e Norris, que sobe de sexto para quarto.

5. Hamilton dá o troco e ultrapassa Bottas no início da 11ª volta.

6. Pérez ultrapassa Norris na primeira curva da volta 15, retomando a quarta posição.

7. Hamilton ultrapassa Bottas na primeira curva da 20ª volta para assumir a liderança.

8. Depois da primeira parada nos boxes, Verstappen ultrapassa Bottas na volta 37, ficando atrás apenas de Hamilton e Pérez.

9. Hamilton faz o primeiro pit stop e deixa a liderança para Pérez, que ainda não parou.

10. Ocon ultrapassa Sainz na primeira curva da volta 44 para assumir a sétima posição.

11. Hamilton recupera a primeira posição ultrapassando Pérez na 51ª volta.

12. Pérez enfim para na volta 52 e cai para a quarta posição.

13. Alonso ultrapassa Sainz para assumir a oitava posição na volta 59.

14. Bottas tira de Pérez a melhor volta da corrida na penúltima volta depois de ter trocado de pneus para macios justamente para tentar a volta rápida.

15. Verstappen faz a melhor volta da corrida na última volta depois de ter trocado de pneus para macios justamente para tentar a volta rápida. Só que o holandês ultrapassa o limite da pista e não tem a volta rápida validada. O ponto fica com Bottas.

