GRRRLS League anuncia datas da fase de Relegation

Uma das fases mais disputadas da GRRRLS League chegou: o Relegation. Nos dias 3, 10, 17 e 24 de maio, os fãs de eSports poderão acompanhar partidas da maior liga feminina de CS:GO do mundo por meio das transmissões ao vivo nos canais da Game XP, (@gamexpoficial) na Twitch e no TikTok, a partir das 18h45. Os times que disputam a tão sonhada vaga no segundo split da GRRRLS League são: W7M, último colocado no primeiro split, Jaguares, SWS Gaming e semXorah, vencedores dos open qualifiers.

A fase de Relegation acontece no formato de double elimination (ou dupla eliminação). Com isso, os times serão eliminados conforme forem sendo derrotados por duas vezes. Para Roberta Coelho, CEO da Game XP, esta etapa da liga promete partidas disputadas. "Por ser a última oportunidade para os times conquistarem a vaga no segundo split, acredito que as jogadoras darão o melhor de si. Quem levar a melhor no Relegation terá a oportunidade de brigar pelo primeiro título da liga e fazer história nos eSports femininos no Brasil", acredita.

Após a fase do Relegation, a equipe vencedora se juntará aos demais times classificados para disputar o segundo split da liga: MIBR, FURIA, Black Dragons, Havan Liberty e Soberano. A competição é uma oportunidade única para as meninas que desejam tentar uma carreira profissional no mundo dos eSports. Além da visibilidade do campeonato e da premiação no valor de R﹩ 200 mil distribuída ao longo dos dois splits, a liga oferece um suporte financeiro para os times participantes, incluindo o vencedor do Relegation .

Tabela Relegation

• 03/05, às 19h: W7m VS SemXorah

• 03/05, às 21h: Jaguares VS SWS

• 10/05 às 19h: Lower Bracket Elimination

• 10/05 às 21h: Upper Bracket Decider

• 17/05 às 19h: Semi-final

• 24/05 às 19h: Final do Relegation. O time vencedor irá participar do 2º Split da Grrrls League.

Globo Esporte