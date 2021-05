HBO Max anuncia transmissão da Liga dos Campeões até 2024

Por Redação Blog do Esporte





O serviço de streaming HBO Max anunciou a aquisição dos direitos de transmissão da Liga do Campeões da Europa. As informações são do colunista Gabriel Vaquer, do portal UOL.

Segundo a publicação, o anúncio ocorreu durante um evento para a imprensa nesta quarta-feira (26). O acordo vale até 2024, começando as transmissões na temporada 2021/2022, que inicia em agosto. No Brasil, o streaming fará concorrência ao canal pago TNT Sports.

A exibição da Champions também ocorrerá no México pela plataforma. A HBO Max chega na América Latina no dia 29 de junho e terá um catálogo extenso de filmes, séries, programas e documentários, dentre eles a série Game of Thrones e todos os filmes da saga Harry Potter.

O Blog do Esporte entrou em contato com a assessoria de imprensa da HBO Max e aguarda o posicionamento da plataforma para ser inserido nesta publicação.