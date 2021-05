Ibrahimovic não vai jogar a Eurocopa pela seleção da Suécia por causa de lesão no joelho

A seleção da Suécia anunciou neste sábado que o atacante Ibrahimovic, de 39 anos, não vai disputar a Eurocopa. O jogador entrou em contato diretamente com o treinador Jan Andersson e tomou a decisão. Apesar de não precisar passar por cirurgia, o tempo de recuperação de seis semanas da lesão no joelho esquerdo sofrida na vitória do Milan sobre a Juventus por 3 a 0, no domingo passado, deve impedi-lo de entrar em campo na fase de grupos do torneio.

- Falei hoje com Zlatan, que me disse que a sua lesão impede a sua participação na Eurocopa. Claro que é triste, especialmente para ele, mas também para nós. Espero que volte aos campos o mais rápido possível - disse o técnico Jan Andersson ao jornal sueco SportExpressen.

A lesão não é grave, apenas problemas na cartilagem da articulação. A cirurgia foi descartada pelo Milan depois de exames com o médico americano Volker Musahi. Mas o prazo de seis semanas o tira de todas as partidas da fase de grupos da Eurocopa - a Suécia estreia em 14 de junho, contra a Espanha, depois enfrenta a Eslováquia, dia 18, e encerra a participação no dia 23, contra a Polônia.

- Não é nossa decisão. Acho que Zlatan falou com treinador da seleção diretamente. É a decisão que eles tomaram juntos - disse Nicola Pozzi, assessor de imprensa do Milan, ao jornal sueco SportExpressen.

Ibrahimovic voltou à seleção sueca em março, quase cinco anos depois de anunciar sua retirada da equipe depois da Eurocopa de 2016 - tinha participado também das três edições anteriores do torneio, de 2004, 2008 e 2012. Nas duas partidas pelas rodadas iniciais das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, deu três assistências, nas vitórias sobre Geórgia e Kosovo.

O veterano é o maior artilheiro da história da seleção sueca, com 62 gols em 118 partidas. Foi em 2014 que bateu o recorde de 49 que durava 82 anos, do atacante Sven Rydell.

Globo Esporte