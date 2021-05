Internazionale é campeã italiana depois de empate da Atalanta com Sassuolo

(Foto: REUTERS/Flavio Lo Scalzo)





A Itália se coloriu de nerazzurro neste domingo. A Atalanta empatou com o Sassuolo por 1 a 1 e acabou garantindo à Internazionale a conquista do título do Campeonato Italiano antecipadamente. Vitoriosa por 2 a 0 sobre o Crotone no sábado passado, a equipe de Milão não pode mais ser alcançada na classificação nas quatro rodadas restantes. Com 82, tem 13 a mais do que o time de Bérgamo e o rival Milan, ambos com 69.

A Atalanta precisava vencer para evitar a conquista da Inter neste domingo. Teve o goleiro Gollini expulso logo aos 22 minutos. Mas, mesmo assim, saiu na frente. Gosens abriu o placar aos 32. Só que não resistiu no segundo tempo. Dois pênaltis decidiram a partida. Aos sete, Berardi empatou para o Sassuolo. Aos 32, o atacante colombiano Muriel teve a chance de garantir a vitória, mas cobrou mal, e o goleiro Consigli defendeu.

Tão logo terminou o jogo, a Juventus deu parabéns à Internazionale pelas redes sociais. Campeã nos últimos nove anos, a Velha Senhora é a principal rival nacional da equipe nerazzurra, fora o Milan, tradicional oponente da cidade.

Os torcedores da Internazionale foram para as ruas de Milão e tomaram a Piazza del Duomo para comemorar o título.

Globo Esporte