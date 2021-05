Isaquias Queiroz e Jacky Godmann são bronze na Copa do Mundo de canoagem

Isaquias Queiroz voltou ao pódio na etapa de Szeged, na Hungria, da Copa do Mundo de canoagem. Neste domingo, em uma prova de ritmo muito forte, ele e Jacky Godmann Nascimento conquistaram o bronze no C2 1000m. A vitória ficou com a dupla alemã Sebastian Brendel e Tim Hecker.

Isaquias ainda voltou à água menos de trinta minutos depois para a disputa da final do C1 500m. O brasileiro começou com um ritmo forte e chegou a brigar pelo ouro na reta final, mas sentiu o cansaço da bateria de provas e ficou pelo caminho, a menos de 200 metros do fim. O medalhista olímpico sequer completou a disputa. De acordo com a assessoria da Confederação Brasileira de Canoagem, Isaquias preferiu se poupar para evitar uma possível lesão.

Assim como na final do C1 1000m, quando foi prata, Isaquias começou a final com um ritmo mais controlado ao lado de Jacky Godmann. Na reta decisiva, porém, os brasileiros pularam para o terceiro lugar e garantiram o bronze com o tempo de 3min50s75. Os alemães Brendel e Hecker venceram com 3min48s27, enquanto os cubanos Serguey Madrigal e Fernando Enriquez levaram a prata, com 3min49s18. Para chegar à final, os dois brasileiros já haviam mostrado força ao levarem a bateria da semifinal, com 3min45s14.

Aos 22 anos, Jacky Godmann é uma das apostas da equipe brasileira para o futuro. Parceiro usual e dupla de Isaquias no C2 1000m nos Jogos de Tóquio, Erlon de Souza está em um processo de recuperação de uma lesão no quadril e foi poupado, dando espaço ao jovem baiano. Até a etapa da Hungria, os brasileiros ficaram quase dois anos sem nenhuma competição, apenas treinando.

No sábado, Isaquias Queiroz já havia subido ao pódio. O brasileiro ficou em segundo lugar, com 4min00s49, na categoria C1 1000m. Na prova, o medalhista olímpico se recuperou depois de um início difícil e chegou a brigar pelo ouro no fim. A vitória ficou com o alemão Conrad-Robin Scheibner, que liderou desde o início da prova e fechou com 3min58s49. O tcheco Martin Fuska, grande rival de Isaquias, completou o pódio.

Foi o último dia de competição em Szeged. O Brasil fechou a etapa com seis medalhas no total: além do bronze deste domingo, uma prata com Isaquias e outras quatro medalhas na paracanoagem.

A etapa da Hungria é a primeira da Copa do Mundo nesta temporada. Mas, por conta das dificuldades diante da pandemia de coronavírus, serão apenas duas, em um calendário reduzido. A próxima disputa será na Rússia.

