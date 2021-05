Italo pega Toledo nas quartas em Margaret; Medina é eliminado

(Foto: Dunbar / WSL)





No dia em que completou 27 anos de idade, o campeão mundial Italo Ferreira venceu o duelo brasileiro contra Caio Ibelli e agora vai enfrentar Filipe Toledo nas quartas de final da etapa de Margaret River da Liga Mundial de Surfe (WSL), na Austrália. Já o líder do ranking, Gabriel Medina, foi eliminado nas oitavas na noite desta quarta-feira, assim como Peterson Crisanto e Jadson André.

Quem também segue na briga na quarta etapa do Tour, que está sendo disputada no Oeste da Austrália, é Tatiana Weston-Webb. A brasileira, número 3 do ranking feminino, derrotou a bicampeã mundial Tyler Wright por 16,23 a 14,17 e vai pegar nas semis a australiana Bronte Macaulay. Uma nova chamada para o encerramento da competição será feita nesta quinta-feira, às 20h15.

As baterias das quartas

1 - John John Florence (HAV) x Griffin Colapinto (EUA)

2 - Jordy Smith (AFS) x Ryan Callinan (AUS)

3 - Seth Moniz (HAV) x Matthew McGillivray (AFS)

4 - Italo Ferreira (BRA) x Filipe Toledo (BRA)

As baterias das semis no feminino:

1 - Bronte Macaulay (AUS) x Tatiana Weston-Webb (BRA)

2 - Carissa Moore (HAV) x Stephanie Gilmore (AUS)

Medina cai

Depois do primeiro dia de adiamento desde o início da janela, o mar reagiu nesta quarta para a conclusão das oitavas de final com baterias simultâneas de 40min, em ondas de 2m de altura no Main Break.

Líder do ranking e vindo de 3 finais seguidas na temporada, Gabriel Medina cometeu muitos erros na bateria contra o havaiano Seth Moniz. Precisando de apenas uma nota 3,84 para virar, quando perdia por 9,84 a 9,53, o líder do ranking acabou não conseguindo uma onda nos minutos finais e deu adeus à competição com a 9ª colocação. A derrota precoce deixa o caminho livre para Italo retomar a liderança se vencer a etapa.

Italo x Felipe

Italo Ferreira veio na bateria seguinte e não deu chances para Caio Ibelli. O número 2 do ranking começou o confronto pegando várias ondas, e no meio da duelo já tinha colocado Caio em combinação. Com um total de 16,57 pontos, o campeão mundial fez a melhor a apresentação das oitavas, contra 10,83 de Caio, que também terminou em 9º. Além de comemorar a classificação, Italo falou sobre a emoção de competir no dia do seu aniversário de 27 anos.

- É meu aniversário. Estava empolgado e acordei bem cedo hoje para vir treinar antes da minha bateria. Gostei muito das ondas e estou muito feliz de estar aqui. Quando tem onda é mais fácil. Você pega mais ondas, troca suas pontuações e o show fica melhor. Agora só faltam mais 3 para acabar - comemorou Italo.

Já Filipinho veio no último confronto das oitavas contra Jadson André e derrotou o compatriota por 11,83 a 9,47.

John John para Crisanto

Quem também pode aproveitar para diminuir a vantagem de Medina é o número 3 do ranking, John John Florence. No primeiro duelo das oitavas, Peterson Crisanto foi eliminado pelo havaiano por 13,50 a 8,97. O bicampeão mundial agora vai enfrentar o americano Griffin Colapinto nas quartas.

Tati é a melhor nas quartas

Tatiana Weston-Webb fez a melhor apresentação das quartas de final do feminino, que encerraram as disputas na madrugada desta quinta. A brasileira criada no Havaí derrotou a bicampeã mundial Tyler Wright por 16,23 a 14,17, com direito a uma nota 9,23.

Enquanto Tati vai enfrentar Bronte Macaulay, a outra finalista sairá do duelo das multicampeãs mundiais Carissa Moore e Stephanie Gilmore.

Confira os resultados das oitavas:

1 - John John Florence (HAV) 13,50 x 8,97 Peterson Crisanto (BRA)

2 - Griffin Colapinto (EUA) 14,66 x 8,33 Jeremy Flores (FRA)

3 - Jordy Smith (AFS) 10,10 x 9,23 Julian Wilson (AUS)

4 - Ryan Callinan (AUS) 14,86 x 10,36 Frederico Morais (POR)

5 - Gabriel Medina (BRA) 9,53 x 9,84 Seth Moniz (HAV)

6 - Matthew McGillivray (AFS) 12,77 x 11,08 Kanoa Igarashi (JAP)

7 - Italo Ferreira (BRA) 16,57 x 10,83 Caio Ibelli (BRA)

8 - Jadson Andre (BRA) 9,47 x 11,83 Filipe Toledo (BRA)





Resultados das quartas femininas:

1 - Bronte Macaulay (AUS) 11,83 (6,83 maior nota) x 11,83 (6,50) Johanne Defay (FRA)

2 - Tatiana Weston-Webb (BRA) 16.23 x 14.17 Tyler Wright (AUS)

3 - Carissa Moore (EUA) 14.57 x 10.33 Isabella Nichols (AUS)

4 - Stephanie Gilmore (AUS) 15.73 x 14.17 Sally Fitzgibbons (AUS)

Globo Esporte