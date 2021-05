João Menezes é superado nas quartas de final na Alemanha

Em jogo prejudicado por interrupções provocadas pela chuva, o mineiro João Menezes – número 3 do Brasil e 196 do mundo - foi derrotado nesta quinta-feira (13) nas quartas de final do Challenger de Heilbronn, na Alemanha. O norte-americano Mackenzie McDonald (cabeça de chave 8 e 120 do ranking) marcou 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/3, em 1h25min. Menezes volta agora para a Itália, onde disputa mais um Challenger de Biella, a partir desta segunda-feira (17). No início deste mês, no saibro italiano, chegou às quartas de final em simples e duplas.

"O jogo hoje foi uma loucura. Comecei jogando bem, fiz 2 a 1 com quebra, mas ele virou e fechou 6/3. No segundo, 1 a 0 para mim, choveu. Aí voltou, jogamos 2 a 2, choveu de novo. Mais um retorno, fiz um bom game, 3 a 2, mais chuva. Essa terceira parada foi muito ruim. Mas, enfim, faz parte. Acho que foi um bom torneio. Agora amanhã (sexta) devo ir para a Itália de novo. É seguir firme, com a certeza de que teve muita evolução nessas últimas duas semanas", explicou Menezes, que tem o patrocínio de BRB e apoio de Fila, Wilson e Shopping Uberaba.

No primeiro set, duas quebras seguidas, uma de Menezes, no terceiro game, e outra do adversário, no quarto, deixaram tudo igual em 2 a 2. Mas, com novo break, o norte-americano abriu 4/2 e manteve a vantagem para vencer por 6/3. No segundo set, o jogo foi atrapalhado pela chuva, com os tenistas saindo e retornando para quadra a cada mudança do tempo. Em meio às interrupções, os dois mantiveram seus serviços até o 3/3, quando McDonald quebrou e abriu na sequência 5/3. Com mais uma quebra, repetiu o 6/3 da série inicial e fechou a partida.

Depois de vencer na primeira rodada do quali e entrar como lucky loser no torneio, foram mais duas vitórias em Heilbronn, deixando a Alemanha com balanço positivo. Uma diante do turco Ergin Kirkin, superando 3h11min de jogo, na estreia, e outra na rodada seguinte contra o cabeça de chave 2, o alemão Yannick Hanfmann.

Menezes foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019, garantindo vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com início marcado para julho deste ano. Desde 2018, disputa torneios do circuito Challenger, tendo conquistado seu primeiro título em 2019, em Samarkand, no Uzbequistão.