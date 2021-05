João Menezes está na segunda rodada do quali de Roland Garros

O mineiro João Menezes avançou nesta segunda-feira (24) para a segunda rodada do qualifying de Roland Garros, em Paris, na França. Em jogo interrompido pela chuva no segundo set, Menezes – número 3 do Brasil e 210 do mundo – derrotou o sueco Elias Ymer – 193 do ranking - por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h38min. O próximo adversário será o canadense Steven Diez – 189 do mundo. O quali segue até esta sexta-feira (28) e a chave principal do Grand Slam, na sequência da temporada europeia no saibro, terá início no domingo (30).

"Acho que fiz um bom jogo, muito sólido, sacando bem. Tive 5/0 no segundo set, dois match points, mas acabei não aproveitando as oportunidades para fechar e, na sequência, veio a chuva. No retorno, consegui quebrar mais uma vez e vencer. Estou muito feliz com a vitória. Agora é recuperar, treinar bem amanhã (terça) e quarta-feira ir para o jogo", explicou Menezes, que tem o patrocínio de BRB e apoio de Fila, Wilson e Shopping Uberaba.

Menezes quebrou no quinto game do primeiro set, 3/2, e manteve a vantagem para fechar em 6/3. No segundo, o mineiro não deu qualquer chance ao adversário até o quinto game, abrindo 5/0. Na sequência, no saque de Ymer, teve dois match points, mas o sueco salvou e, a partir daí, buscou a reação. Com dois breaks, nas duas vezes em que o mineiro sacou para fechar o jogo, encostou em 5/4. Aí, a partida foi interrompida pela chuva. No retorno, a disputa de apenas um game: com mais uma quebra, Menezes marcou 6/4 e garantiu a vitória.

Menezes foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019, garantindo vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com início marcado para julho deste ano. Desde 2018, disputa torneios do circuito Challenger, tendo conquistado seu primeiro título em 2019, em Samarkand, no Uzbequistão.