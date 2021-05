Jornais catalães dão por encerrado sonho de título espanhol do Barcelona

Matematicamente, o Barcelona ainda tem chance de conquistar o Campeonato Espanhol. Mas o empate em 3 a 3 com o Levante, depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo, soou como o fim da linha para as pretensões do time. Assim entenderam os dois grandes jornais esportivos da Catalunha.

O Mundo Deportivo desta quarta traz uma manchete definitiva: "Ponto final". Para o jornal, "um Barça sem caráter joga fora o campeonato". O diário Sport também foi taxativo: "Jogam fora o campeonato" é a manchete. "O Barça perde suas pequenas opções de ganhar o título após seu lamentável empate com o Levante".

Disputando o título com Atlético de Madrid e Real Madrid, o Barcelona vem tropeçando na reta decisiva do campeonato. Teve chance de assumir a liderança na 33ª rodada, mas perdeu de virada para o Granada. No último sábado, empatou em 0 a 0 com o Atlético de Madrid no Camp Nou, desperdiçando outra chance de tomar a primeira colocação do time da capital.

Nesta terça, o Barça precisava vencer o Levante para assumir provisoriamente a ponta da tabela, na antepenúltima rodada. Na volta do intervalo, viu o Levante empatar o jogo em menos de 15 minutos. Depois, ainda voltou a marcar o terceiro gol, mas sofreu outro empate aos 37 do segundo tempo.

Em segundo lugar, com 76 pontos, o Barcelona só poderá chegar a 82. Tanto Atlético (77 pontos) quanto Real (75) ainda têm três jogos a disputar. Nesta quarta, no complemento da 36ª rodada, o líder Atlético enfrenta a Real Sociedad, em casa, enquanto o Real visita o Granada.

Para ser campeão, além de vencer os seus jogos, o Barcelona precisa que o Atlético tropece pelo menos duas vezes. Já o Real tem que perder uma das suas três partidas ou empatar duas.

Globo Esporte