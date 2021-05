Juventus pode ser excluída da série A se continuar na Superliga, diz Federação

Por Redação Blog do Esporte





A Federação Italiana de Futebol deu um ultimato para a Juventus em relação ao projeto da Superliga europeia. A entidade informou nesta segunda-feira (10) que, caso a Velha Senhora insista na criação do torneio, vai excluir a equipe da Série A, a primeira divisão do Campeonato Italiano.

"A Juve seria excluída se não desistisse da Superliga, pois sabe que houve uma volta para nove clubes. Três outros, incluindo a Juventus, são bastante resistentes. Mas há uma norma muito clara e precisa do COI, e ela está nos estatutos do Coni e das Federações. Se a empresa não aceitar o princípio, sinto muito, estaria fora de questão. Mas espero que esse cabo de guerra acabe logo ", disse o presidente.

Após o projeto ser adiado devido as críticas de torcedores e entidades esportivas, a maioria das equipes desistiram do projeto da Superliga. Real Madrid, Barcelona e Juventus se mantiveram dentro do projeto.

No último fim de semana, a Juventus perdeu o clássico para o Milan por 3 a 0 e saiu do G4 da competição. A equipe está quinta colocação com 69 pontos, um a menos que o Napoli, que está na quarta colocação. Faltando três rodadas para o fim da competição, a Juve volta a campo nesta quarta-feira, contra o Sassuolo, fora de casa.