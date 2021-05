Juventus vence Atalanta e leva seu 14º título da Copa da Itália

(Foto: Alberto Lingria/Reuters)





Não só de decepções é feita a temporada da Juventus. Com um grande segundo tempo e o brilho de Kulusevski, a equipe comandada por Pirlo venceu a Atalanta por 2 a 1, nesta quarta-feira, e foi campeã da Copa da Itália. A decisão foi no Città del Tricolore, casa do Sassuolo, em Régio Emilia. Foi o 14º título da Velha Senhora, maior vencedora da competição. A Atalanta, por sua vez, amargou o segundo vice nos últimos três anos.

A Atalanta foi melhor no primeiro tempo e mostrou toda a sua fome por um título para coroar a boa fase recente. Zapata infernizou a defesa bianconera pela esquerda e criou pelo menos duas boas chances de gol, mas parou em Buffon ou na falta de pontaria. No entanto, em sua primeira boa investida ao ataque, a Juve abriu o placar. Em contragolpe, Kulusevski recebeu pela direita dentro da área de McKennie e finalizou com categoria, de canhota. O time de Bérgamo não se acuou e conseguiu o empate ainda no primeiro tempo. Hateboer acionou Malinovskyi na entrada da área, e o ucraniano finalizou bem com sua perna esquerda: 1 a 1.

Na segunda etapa, o time de Turim foi mais agressivo. Finalizou 10 vezes contra apenas três da equipe de Gasperini e caminhou rumo ao título. Kulusevski parou em Gollini e Chiesa acertou a trave nos primeiros 15 minutos, mas ambos protagonizariam o lance do gol decisivo para a Juve depois. Aos 27, Chiesa fez bela tabela com o sueco pela esquerda, entrou na área e finalizou na saída do goleiro da Atalanta: 2 a 1. A Dea sentiu o golpe. Foi mandou para o ataque nos minutos finais e abusou das faltas. O ítalo-brasileiro Rafael Toloi, no banco após ser substituído, chegou a ser expulso depois de uma intensa reclamação. Nada adiantou. A taça da Copa da Itália ficou nas mãos de Cristiano Ronaldo e companhia.

Cristiano Ronaldo foi discreto na final. Finalizou duas vezes ao gol, tentou outras quatro, mas sempre bloqueado, e não levou perigo ao goleiro Gollini. Mas saiu com mais uma taça para sua coleção. Foi a primeira conquista da Copa da Itália do atacante, que agora tem títulos de liga nacional, Supercopa e Copa na Inglaterra, Espanha e Itália. É o 32º título da carreira dele, o quinto pela Juventus.

Andrea Pirlo não manteve a rotina de títulos do Campeonato Italiano para a Juventus, mas vai terminar a temporada com duas taças. Antes da Copa da Itália, o treinador também levantou a Supercopa com a Velha Senhora, em janeiro, contra o Napoli. Pressionado por ter chances de ficar fora da próxima Champions, o treinador ganha uma sobrevida. Mas sua permanência para 2021/22 ainda é incerta e depende muito da conquista da vaga na Liga dos Campeões.

Aos 43 anos, Buffon foi titular na campanha e levantou a sua sexta Copa da Itália. Com uma particularidade: em 1999, na sua primeira, ele foi campeão pelo Parma ao lado de Enrico Chiesa. Em 2021, ele é campeão pela sexta vez, agora com Federico Chiesa... filho de Enrico. Esse goleiro, ídolo que atravessa gerações, levantou sua 28ª taça da carreira e já disse que vai deixar a Juventus na próxima temporada. Aposentadoria? Buffon ainda não definiu o futuro.

A Atalanta de Gian Piero Gasperini brilha há três anos, com ótimas campanhas no Campeonato Italiano e uma surpreendente ida até as quartas de final da Champions em 2020. Na atual temporada, está perto de confirmar o seu primeiro vice-campeonato italiano da história. Mas falta uma taça. Pela segunda vez nos últimos três anos, a equipe de Bérgamo foi vice da Copa da Itália. O clube não é campeão de um torneio expressivo desde 1963, quando levantou sua única taça da Copa.

A temporada acaba no próximo domingo para os dois times. A Atalanta recebe o Milan na última rodada do Campeonato Italiano e tenta manter a segunda posição. A Juventus é a quinta colocada e conta com o time de Gian Piero Gasperini para conquistar uma vaga na próxima Champions. A Velha Senhora visita o Bologna e precisa vencer e torcer para o time de Milão não ganhar da Atalanta.

Globo Esporte