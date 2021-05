KaBuM! Esports anuncia line-up para o 2º Split do CBLoL

A KaBuM! Esports se prepara para a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Entre as novidades, a organização tetracampeã aposta no talento do suporte da KaBuM! Academy, Gabriel “Scuro” Scuro, para a disputa do quinto título ao lado dos players David “Disave” Sá (atirador), Danniel “Evrot” Franco (Meio) e os sul-coreanos Euiseok "Wizer" Choi (Topo) e Junseok "Ryan" Lee (Caçador).

“Nossa equipe já está treinando e os jogadores seguiram se preparando, desde o fim da nossa participação nos playoffs do CBLoL. Toda a nossa energia vem sendo focada na chance de ir para o Mundial. Decidimos adicionar Scuro, por ele ser um jovem player com potencial incrível. Ele é forte mecanicamente, explosivo e tem total capacidade de reforçar a equipe principal, de uma forma que se enquadra perfeitamente ao jogo como ele se apresenta atualmente”, compartilhou o head coach, Jean-François “Nuddle” Caron.

KaBuM! Academy

Quanto ao time de base, os Ninjas seguem com os jogadores do 1º Split, Renan “Bankai” Pirone (Topo), Roger “Mousty” de Souza Wiegand (Caçador), João Pedro "Titeito" Couto (Meio), Diógenes “Dioge” Bispo (Meio), Nicholas “Sneez” Nunes (Atirador) e Gabriel “Stankie” Fernandes (Atirador).

Quem assume a posição de suporte é Guilherme “Guigs” Soares. Atuando pela primeira vez profissionalmente, o jovem de Porto Alegre (RS) cursou estatística na UFRGS e joga LoL há oito anos.

Rafael “Nishikino” Moreira permanece no comando do Academy. De acordo com o coach, o trabalho da staff técnica vem ocorrendo de forma integrada e baseada na troca de conhecimento entre ele, o franco-canadense Nuddle e o analista, Victor “SrVenancio” Santos.

“Tem sido uma experiência muito interessante. O Nuddle é o quarto coach campeão de CBLOL que tenho a oportunidade de trabalhar, e todos foram bastante influentes na minha carreira. Apesar da atuação em elencos diferentes, desde o 1º Split nosso contato foi constante e pudemos complementar pontos específicos um do outro. O que mais me impressiona nele é a sua capacidade de liderança e como ele faz com que todos trabalhem juntos para o melhor do time”, concluiu Nishikino.