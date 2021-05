Kwai se torna a primeira rede social da história a patrocinar a Copa América

Menos de um mês antes do pontapé inicial do torneio de futebol mais antigo da América do Sul, a CONMEBOL e o Kwai se uniram para anunciar que o aplicativo será "a rede social oficial da Copa América 2021". Com esta parceria, muitos de usuários e fãs de futebol poderão aproveitar conteúdos exclusivos para vivenciar um dos eventos esportivos mais importantes da região de uma perspectiva diferente.

Todos os usuários da plataforma poderão participar de desafios, ganhar prêmios e ter acesso a muitas surpresas. A parceria busca revolucionar de um jeito criativo a maneira de viver a festa do futebol, à distância, para que todos façam parte do torneio e tenham uma experiência inesquecível e divertida.

"Estamos muito orgulhosos de nos associarmos à CONMEBOL Copa América 2021 neste campeonato aguardado por todos os torcedores da região. Com esta iniciativa, o Kwai quer entreter e mudar a maneira e a experiência de assistir e desfrutar este tipo de torneio. Mostraremos muitos momentos cheios de emoção, por meio de conteúdos criativos, diferentes e exclusivos sobre a Copa", diz Mariana Sensini, diretora no Kwai no Brasil.

O público poderá acessar a conta oficial da CONMEBOL Copa América, na qual será postado os bastidores da competição, aproximando o torcedor do evento e das grandes estrelas do torneio. A plataforma terá ainda a conta @KwaiEmCampo , que publicará conteúdo exclusivo e divertido, como bate-papos ao vivo com convidados especiais sobre os jogos.

Em toda a Copa América, os torcedores de futebol, independentemente do país onde estiverem, viverão não apenas o tempo regulamentar do jogo com o Kwai, mas também serão testemunhas dos momentos fora de campo das seleções nacionais, para que possam desfrutar com seus jogadores favoritos os segundos mais emocionantes da Copa.

"Esta é a primeira vez que a CONMEBOL celebra uma parceria deste escopo por meio de uma plataforma de entretenimento digital. Estamos muito entusiasmados e animados com a possibilidade de alcançar milhões de usuários latino-americanos pelo Kwai e de que eles cheguem até nós com conteúdo nunca antes visto", diz Juan Emilio Roa, Diretor Comercial da CONMEBOL. "Sabemos que o futebol não é vivido apenas em campo, mas também em redes sociais, especialmente nesta época de restrições sanitárias. É por isso que estaremos trabalhando no conteúdo exclusivo da instituição e do Kwai para que os torcedores possam aproveitar cada momento da Copa como se eles estivessem lá".

O Kwai promove uma comunidade de criadores autênticos e incentiva as pessoas reais a compartilhar momentos divertidos da vida cotidiana. Os usuários encontram no app histórias incríveis e uma rede com a qual se identificam e se conectam rapidamente.

Por isso, e entendendo a paixão que o futebol gera, que o Kwai organizará eventos in-app durante as três semanas de competição. Os usuários poderão participar de desafios e criar vídeos com a música e bola oficial do torneio para compartilhar seus conteúdos esportivos mais divertidos.

"Acreditamos que tanto no Brasil como em toda América Latina há muitas oportunidades para ajudar os criadores de conteúdo a profissionalizar suas produções. Por conta do marco da parceria com a CONMEBOL Copa América 2021, lançaremos ainda um programa de incentivo e capacitação a criadores de conteúdo esportivo", conta Mariana Sensini.