Lisca chama árbitro de pipoqueiro e afirma que Atlético-MG foi favorecido no Mineiro

Lisca não poupou o árbitro Felipe Fernandes após o empate sem gols entre Atlético-MG e América-MG pela decisão do Campeonato Mineiro. O lance que provocou a ira do treinador ocorreu aos 47 minutos da etapa final, nos acréscimos, quando Eduardo Bauermann caiu na área e reclamou de um empurrão de Igor Rabello. De acordo com o comandante do Coelho, o árbitro não teve "personalidade" de marcar a penalidade.

- Tivemos um pênalti sonegado muito claro. O Brasil inteiro viu, vai falar. Acho que o seu Felipe tem que procurar outra coisa para fazer. Agora, ele vai apitar Copa do Brasil, jogos importantes. Mas, aqui em Minas Gerais, ele, infelizmente, tem sido muito incompetente nos jogos. Não só ele, mas o VAR também. O Emerson, o Ricardo. São caras de alto nível, apitaram bem, mas, hoje, vocês erraram feio. Era só chamar o juiz para ver o lance. Há um empurrão com as duas mãos do Igor. O Eduardo estava inteiro para fazer o gol.

Ele (árbitro) não tem coragem, ele é pipoqueiro.

Não foram só os lances polêmicos da final que provocaram a insatisfação do comandante americano. O Atlético ficou com o título depois de empatar por causa da vantagem obtida de acordo com o regulamento, por ter feito a melhor campanha na primeira fase da competição. Para Lisca, o Galo foi beneficiado por ter feito quase a totalidade das partidas em Belo Horizonte.

- Eles jogaram um campeonato citadino, nós o estadual. No final, campeão citadino contra o campeão estadual. Venceu o campeão citadino

- Eles jogaram só dois jogos fora, isso dá um desequilíbrio técnico. E quando se há desequilíbrio técnico na competição, a competição perde a credibilidade (...) Não pode favorecer um clube em detrimento dos outros 11, que foi o que aconteceu o campeonato inteiro.

A entrevista coletiva do técnico depois do jogo deste sábado durou cerca de 20 minutos. Em vários momentos, Lisca voltou a atacar as marcações de Felipe Fernandes na finalíssima. O América-MG já informou que vai solicitar a Federação Mineira de Futebol (FMF) os áudios do árbitro de vídeo.

- Jogo do América ele (Felipe Fernandes) não tem mais condição de apitar. Provavelmente eu não vou estar aqui no Campeonato Mineiro do ano que vem, mas eu tenho certeza que ele não apita mais jogo do América. Esse cara não tem mais condição!

Declarações sobre Felipe Conceição

O técnico do América-MG voltou a comentar sobre o episódio com o técnico Felipe Conceição, do Cruzeiro, após a semifinal do Campeonato Mineiro. Ele criticou a Globo, que registrou a cena da brincadeira do treinador americano quando a transmissão do Premiere estava no ar.

- Vocês têm que ter cuidado, porque vocês são muito fortes, vocês são um canhão. Expuseram um profissional que estava fazendo uma brincadeira dentro do vestiário com um cara que eu respeito demais, que é um dos mentores desse trabalho. Felipe, grande abraço para ti. Que você faça uma grande Série B. Os clubes são parceiros, Cruzeiro e América. Acabaram de fazer uma negociação envolvendo trocas com Flávio e Alan. O Joseph foi para lá. Vocês tentaram direcionar uma coisa como provocação, que não teve provocação. Sou um dos caras que mais enaltecem os profissionais. Eu sempre fui um cara que valorizei demais os treinadores e essa nova geração. Sempre respeitei demais tudo isso. De vez em quando a gente faz brincadeiras, como também sofro brincadeiras. Mas, tudo internamente, porque nossos jogadores são muito gratos ao Felipe também.

O treinador do América-MG disse que, após a declaração, sua família chegou a ser alvo de ameaças. Ele também afirmou que recebeu mensagens em seu telefone por causa da brincadeira.

- Meu telefone foi invadido, eu fui ameaçado várias vezes. As redes sociais das minhas filhas foram invadidas com pornografia, com várias situações. Prejudicaram demais um pai de família, minha família está indo embora de Minas Gerais por isso. Fim do mês as meninas estão voltando para Porto Alegre com a minha esposa, porque a gente se sentiu invadido. Minhas filhas choraram demais por tudo que aconteceu.

Lisca afirmou que respeita bastante o Cruzeiro e o técnico Felipe Conceição.

- A gente se esforçou muito para ganhar do Cruzeiro, do Felipe. Com todo respeito ao torcedor do Cruzeiro. Aqui vou falar diretamente: eu respeito muito o clube de vocês. Na hora do campo, eu vou brigar, nós vamos brigar, mas tudo dentro da ordem. Mas, eu sei da dimensão que é o Cruzeiro. Sei que eles vão recuperar, torço muito por isso já agora, nessa Série B. Tenho uma admiração enorme pelo Cruzeiro, pelo Atlético. O América me deu essa condição de estar mais próximo, de acompanhar mais perto. Só me confirmou a grandeza dos dois clubes, das suas torcidas, diretorias. Ninguém ofendeu ninguém, ninguém xingou ninguém. Ficou uma coisa sendo fomentada. Até vocês falando: "Ah, pode ter briga no outro jogo." Vocês viram como foi o outro jogo. Repensem o que vocês estão fazendo.

A Globo ressalta que a captação das imagens e do áudio entre Lisca e os jogadores do América-MG, após a partida contra o Cruzeiro pelas semifinais do Campeonato Mineiro, foi realizada fora do ambiente do vestiário, com equipamentos montados no gramado e dentro da cobertura jornalística e transmissão do evento. Nenhum profissional da empresa trafegou por alguma área que não fosse permitida .

