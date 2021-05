Luis Suárez chora após o título do Atlético: "Me menosprezaram"

(Foto: Getty Images)





O Atlético de Madrid conquistou neste sábado o Campeonato Espanhol, ao vencer o Valladolid por 2 a 1, de virada. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Luís Suárez. Depois da partida, o uruguaio, visivelmente emocionado, fez um desabafo ao ser questionado sobre o significado do título para ele.

— Esse título é muito importante para mim, até pela forma que comecei a temporada, como me menosprezaram antes de chegar aqui. Agradeço ao Atlético, que abriu as portas para mim, para eu seguir mostrando o meu valor. Sempre vou ser agradecido por confiarem em mim — declarou Suárez, em uma clara referência à sua saída do Barcelona.

A liga espanhola publicou em suas redes sociais um vídeo com o uruguaio chorando, sentado no gramado, enquanto fala ao celular.

Quem também compartilhou essa imagem foi o atacante Neymar, hoje no Paris Saint-Germain. Os dois jogaram juntos no Barça entre 2013 e 2017 e se tornaram grandes amigos. O brasileiro disse: "Me alegro por você, meu irmão. Mereces. É um craque".

A despedida da Catalunha não foi fácil. Apesar de ter sido dispensado pelo técnico Ronald Koeman, que o considerou "velho", Suárez tentou evitar mais polêmicas. O uruguaio chegou ao Atlético em setembro do ano passado.

É especial, por tudo o que sofri. Levo muitos anos no futebol, e esse foi o ano em que minha mulher e meus filhos mais sofreram."

— Suárez, após o gol decisivo na vitória do Atlético de Madrid sobre o Valladolid

Luis Suárez termina a temporada 2020/21 com 21 gols em 38 jogos pelo Atlético de Madrid. Todos os gols foram anotados no Campeonato Espanhol. Ele ficou em quarto lugar na artilharia, atrás de Lionel Messi (30), Karim Benzema e Gerard Moreno (ambos com 23).

— O Atlético fez um grande ano, apesar das dificuldades em alguns momentos. Mostramos ser a melhor equipe, a mais regular. O primeiro turno que fizemos não foi normal, assim como jogos depois em que não tivemos tanta eficiência. O Atlético estava preparado para sofrer, e sofrendo fomos campeões — afirmou Suárez.

