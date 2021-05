Lyon vence Lorient com dois gols de Bruno Guimarães e um de Lucas Paquetá

Graças ao brilho brasileiro o Lyon segue vivo por uma vaga direta na próxima Liga dos Campeões. Com dois gols de Bruno Guimarães, ex-Athletico, e um de Lucas Paquetá, ex-Flamengo, os Gones venceram o Lorient por 4 a 1 em jogo válido pela 36º e antepenúltima rodada do Campeonato Francês.

O resultado alcançado em casa deixou o Lyon com 73 pontos, na terceira colocação, seis a menos do que o líder Lille. Os dois primeiros da Ligue 1 se garantem na fase de grupos da Champions, enquanto o terceiro disputa a pré-eliminatória.

Matematicamente o título ainda é possível, mas a equipe do técnico Rudi García precisaria vencer dois últimos jogos e torcer por tropeços de Lille, Monaco (quarto colocado com 71 e ainda três jogos por fazer) e do PSG, segundo colocado com 75 pontos e que também ainda joga pela 36ª rodada do Francesão.

Todos os gols do triunfo do Lyon sobre o Lorient saíram no segundo tempo. Aos oito, com um golaço, Aouar abriu o placar.

Aos 21, Paquetá, de cabeça, ampliou. Aos 26, Bruno Guimarães cobrou duas vezes uma penalidade sofrida por ele próprio (o VAR mandou voltar a primeira que ele havia desperdiçado) para fazer 3 a 0. E aos 33, o ex-volante do Furacão fez 4 a 0. Monconduit, aos 38, fez o de honra do Lorient, 17º colocado e correndo ainda risco de rebaixamento.

- Muito feliz pela grande partida, os gols e os três pontos importantes.Estamos focados nessa reta final e com muita confiança em colocar o Lyon de volta a Champions League. Uma equipe do tamanho do Lyon não pode ficar fora de competições europeias - disse Bruno Guimarães.

- Ao contrário do que o placar pode sugerir, não foi um jogo fácil. O primeiro tempo acabou 0 a 0. Nos acertamos no vestiário e voltamos melhor. Soubemos aproveitar as oportunidades que tivemos e construímos o 4 a 1. Estou muito feliz com o meu gol. A equipe toda está de parabéns. Vamos em busca de mais duas vitórias para conseguirmos a classificação para a Liga dos Campeões - salientou Lucas Paquetá.

Globo Esporte