Marcelo Melo estreia nesta terça-feira (11) no Masters 1000 de Roma ao lado de Marin Cilic

O mineiro Marcelo Melo joga o Masters 1000 de Roma com o croata Marin Cilic. A dupla, formada para a disputa do torneio, estreia nesta terça-feira (11), por volta das 9h30 (horário de Brasília). Os adversários, na primeira rodada na Itália, serão o alemão Kevin Krawietz e o romeno Horia Tecau – cabeças de chave 8. O Masters 1000 dá sequência à temporada europeia no saibro, que segue até Roland Garros, Grand Slam com início programado para o dia 30 deste mês.

Na semana passada, no Masters 1000 de Madri, na Espanha, Melo encerrou a parceria com o holandês Jean-Julien Rojer. Assim, em Roma, estará ao lado de Cilic, enquanto define o novo parceiro. Melo e Cilic jogaram torneios juntos nas temporadas de 2012 e 2013.

“Será muito legal voltar a jogar com o Cilic depois de tanto tempo”, afirma Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Itambé, com apoio da Volvo, Head, Voss, Foxton, Asics, Bolsa Atleta e Confederação Brasileira de Tênis.

No ranking mundial individual de duplas divulgado nesta segunda-feira (10) pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo ocupa o 18º lugar, com 5.490 pontos.