McLaren adota pintura especial para o GP de Mônaco de F1

A McLaren apresentou neste domingo a pintura especial que adotará para o GP de Mônaco. O esquema de cores remete a uma pintura clássica no automobilismo, ligada à petrolífera que patrocina a escuderia britânica. E a vestimenta especial não ficou restrita apenas aos carros. Os uniformes dos pilotos, dos membros das equipes e até o pacote gráfico dos boxes e das redes sociais receberão o design retrô.

O esquema de cores ganhou notoriedade no automobilismo com o Ford GT 40 nas primeiras vitórias da marca americana na lendária prova das 24 Horas de Le Mans, em 1968 e 1969. O layout também pode ser visto no filme "Le Mans", de 1971.

Ainda que seja menos comum para as equipes mudarem as pinturas dos seus carros para o GP de Mônaco, é tradição que pilotos adotem designs especiais em seus capacetes.

Recentemente, Ferrari e Mercedes adotaram pinturas comemorativas para GPs especiais. A Scuderia de Maranello adotou pintura especial para o GP 1000 de sua história na Fórmula 1, no próximo fim de semana, em Mugello, na Itália. O layout tinha um vermelho mais escuro, que remetia ao primeiro carro de corrida usado pela equipe italiana, antes mesmo da criação da principal categoria do automobilismo.

Para comemorar os 125 anos de envolvimento da Mercedes com o esporte a motor A Mercedes equipe levou para o GP da Alemanha de 2019 carros com a parte frontal pintada de branco e a antiga logomarca com as palavras Mercedes-Benz envolvendo a estrela de três pontas.

Globo Esporte