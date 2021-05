Miami Heat bate os Celtics em confronto direto por vaga nos playoffs

(Foto: Brian Babineau/NBAE)





O Miami Heat dominou o jogo de ponta a ponta e bateu o Boston Celtics por 130 a 124, fora de casa, na matinê deste domingo na NBA. A diferença chegou a 26 no intervalo. Os Celtics acordaram no segundo tempo e esboçaram uma reação no último quarto, mas Jimmy Butler fez de tudo na reta final. Até uma cesta de três, o que não acontecia há dez partidas.

A vitória foi fundamental para Miami, que abriu dois jogos para o rival na luta pela sexta e última vaga direta nos playoffs do Leste. De quebra, ainda igualou a campanha do Atlanta Hawks em quinto e colou no quarto colocado, o New York Knicks. Celtics e Heat se encaram novamente na próxima terça-feira, também em Boston. A temporada regular termina no próximo domingo.

Campanhas

Celtics

35-33, em 7º no Leste

Heat

37-31, em 6º no Leste

Destaques

Celtics

Jayson Tatum (29 pontos, 6 assistências)

Evan Founier (30 pontos e 8 assistências)

Heat

Jimmy Butler (26 pontos, 8 rebotes, 11 assistências)

Bam Adebayo (20 pontos e 6 rebotes)

Trevor Ariza (19 pontos e 3 roubos)

Estatísticas decisivas

Aproveitamento de arremessos de três

Celtics 14/38 (36,8%)

Heat 16/35 (45,7%)

Pontos advindos de perdas de bola

Celtics 13

Heat 18

Desfalques

Celtics

Jaylen Brown (tornozelo direito)

Robert Williams (jogou 11 minutos - dedão do pé)

Heat

Victor Oladipo (joelho direito)

O jogo

O Miami dominou o primeiro quarto, com jogo de transição e bom aproveitamento do perímetro (46,2% contra 12,5% do rival). Fechou 13 pontos à frente: 36 a 23.

A vantagem dobrou depois da segunda parcial. Ariza, com 17 pontos até então, liderou o Miami. Foram 7 acertos em 11 tentativas de quadra (2 de 6 do perímetro). Placar no intervalo: 79 a 53.

Os Celtics acordaram no terceiro quarto. Diminuíram a diferença para 12 ao aumentar o ritmo e contar com as mãos quentes de Evan Fournier. Mas Miami reagiu e fechou a parcial em 105 a 84.

No último quarto, os Celtics colaram de vez no placar. Nos minutos finais, tiveram com seis de diferença por diversos momentos, mas a experiência de Jimmy Butler e Bam Adebayo falaram mais alto.

Números e curiosidades

Os dois times voltam a se encontrar na próxima terça-feira, no terceiro jogo da temporada entre eles. No primeiro, em 6 de janeiro, vitória dos Celtics por 107 a 105.

Celtics e Heat decidiram a Conferência Leste no último ano. Butler e companhia venceram a série por 4-2.

Jimmy Butler é um dos seis jogadores nesta temporada a ter médias de, no mínimo, 20 pontos, 7 rebotes e 7 assistências. Ele tem 21,6, 7 e 7,2.

Nos últimos 12 jogos, Miami está 9-3. Já o Boston, depois de sequência de seis vitórias, 4-7 nas últimas onze partidas.

Globo Esporte