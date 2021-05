Nadal vence Djokovic e é campeão do Masters 1000 de Roma

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)





O espanhol Rafael Nadal venceu o sérvio Novak Djokovic por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 1/6 e 6/3, na tarde deste domingo, e conquistou o título do Masters 1000 de Roma, na Itália. Foi o 57º confronto entre os dois, agora com 28 vitórias para Nadal e 29 para Djokovic. Duelo tão equilibrado que faz o sérvio número 1 do mundo definir o espanhol, hoje 3º do ranking, como seu "maior rival". Ambos, por exemplo, tem boa vantagem contra Roger Federer (24 a 16 para Nadal, 27 a 23 para Dojokovic contra o suíço).

Neste domingo, porém, o Rei do Saibro, o Rei de Roma prevaleceu. E conquistou seu 10º título na quadra de terra batida da capital italiana. Djokovic tem cinco conquistas ali. E, se ainda não igualou o número de vitórias contra o rival sérvio, Nadal empatou em títulos de Masters 1000. Tanto o espanhol quanto o Djokovic, agora, têm 36 troféus nestes torneios que ficam abaixo apenas dos quatro Grand Slams do tênis. Federer tem 28, só como comparação.

Neste domingo, o Rei do Saibro, o Rei de Roma, conquistou seu 10º título na quadra de terra batida da capital italiana. Djokovic se manteve com cinco conquistas ali. O jogo, arbitrado pelo brasileiro Carlos Bernardes, começou equilibrado, com duas quebras de saque logo no início. Nadal com bolas mas altas e fundas. Djokovic tentando acelerar e encurtar as trocas. Um canhoto. Um destro. Diferentes nos golpes e iguais na habilidade. Fizeram um grande duelo no primeiro set. Mas Nadal deu sangue. Literalmente, sangrou após uma queda --tropeçou na linha ao deslizar e ganhar um ponto. Como sempre, Nadal cai mas se levanta em seguida. No fim do set, o sérvio perdeu o foco e o espanhol fez 1 a 0.

Os minutos sentado antes da volta para o segundo set fizeram Djokovic retomar a força mental que sempre o destacou. O sérvio assumiu o protagonismo e atropelou Nadal. Se o primeiro set foi definido nos detalhes de alguns pontos, o segundo acabou sendo um jogo de ataque contra tentativa de defesa. Mais agressivo, Djokovic venceu por 6/1, atuando bem mais dentro da quadra, sacando melhor e não dando chances de reação a Nadal.

Com o público --sim, havia torcedores no Foro Itálico em Roma, apesar da capacidade limitada na arena-- empolgado com a grande partida na capital italiana, voltaram a fazer um duelo digno dos maiores tenistas de todos os tempos. E mesmo que a quadra não merecesse receber todos os elogios, pois algumas imperfeições podiam ser notadas durante a partida, os jogadores mereceram aplausos por todas bolas na linha, voleios, deixadinhas, e o que mais fosse possível deixar de mágico em quadra neste domingo. E a magia foi maior do lado espanhol no terceiro set. Vitória tensa, por 6/3, com o estilo de Nadal.

Djokovic, que na véspera ainda jogou o restante de uma partida das quartas de final e, em seguida, venceu a semi, em cerca de 5 horas de tênis somados os dois jogos, correu mais três horas contra Nadal nesta decisão. Depois de um fim de semana desse, difícil não lamentar que o jogo tenha apenas três sets ou que um dos tenistas tenha que sair derrotado. Desta vez, foi o sérvio. Pela 28ª vez contra seu maior rival. Que ao menos isso sirva de consolo. Porque Nadal pode até cair, até sangrar, mas levanta e luta até ganhar.

A polonesa Iga Swiatek, de 19 anos, conquistou o WTA 1000 de Roma neste domingo sem perder um game sequer. A tenista atropelou a ex-número 1 do mundo, a tcheca Karolina Pliskova, por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/0, em apenas 46 minutos de partida. Iga Swiatek subirá para o posto de 10ª melhor do mundo na divulgação do ranking nesta segunda-feira. Pliskova será a oitava.

Globo Esporte