NBA e UOL fecham acordo para comercialização do NBA League Pass no Brasil

A NBA (National Basketball Association) anunciou nesta quinta-feira, dia 13, um acordo de longo prazo com o Grupo UOL, maior grupo de conteúdo, tecnologia, serviços e meios de pagamentos digitais do país, para a comercialização do NBA League Pass no Brasil. Sendo assim, o UOL Esporte Clube, plataforma de conteúdo esportivo premium do UOL, passa a oferecer planos de assinatura do aplicativo da NBA, com jogos da temporada ao vivo, além de conteúdos exclusivos de bastidores do app da NBA via streaming. Entre os pacotes para o público, o valor mensal para acesso ilimitado será de R$ 41,99.

“O UOL Esporte Clube expande seu portfólio para também permitir que os apaixonados por basquete assistam aos jogos que quiserem da liga mais emocionante do mundo, tudo em tempo real. Estamos muito contentes em anunciar a novidade, que permite que o público acompanhe de perto seus jogadores e times preferidos”, destacou Paulo Samia, CEO do UOL Conteúdo e Serviços.

Além do plano ilimitado, será possível assinar o plano NBA Game Choice, com direito a oito partidas ao vivo por mês, à escolha do assinante, dentro do ‘Combo Campeão’, que inclui Estádio TNT Sports e Nordeste FC por R$ 44,90/mês. Neste plano, o assinante tem a chance de assistir aos principais torneios de futebol como UEFA Champions League, Brasileirão, Copa do Nordeste, Série A (Campeonato Italiano de Futebol) e UEFA Nations League, além de ficar por dentro das notícias quentes do esporte com exclusividade.

Para acompanhar a temporada da NBA pelo UOL Esporte Clube, os assinantes terão à disposição o app NBA League Pass. Todas as partidas são transmitidas ao vivo e on demand, na íntegra ou em versões com os melhores momentos. O app inclui o All-Star Weekend, o fim de semana em que os astros da liga se enfrentam em torneios e desafios (Habilidades, Três Pontos e Enterradas) e no ‘All-Star Game’, além dos Playoffs e das Finais.

Os fãs de basquete também terão acesso ao calendário da competição, vídeos, estatísticas e todas as informações da NBA em português. Pela NBA TV, inclusa no app, o assinante tem acesso 24h a conteúdos como programas exclusivos, entrevistas e coletivas de imprensa. Todos os planos estão disponíveis para desktop, tablet, iOS e Android. Para saber mais, acesse www.uol.com.br/esporteclube.