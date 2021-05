Neymar e Paris Saint-Germain anunciam renovação até 2025

O Paris Saint-Germain tem o prazer em anunciar a prorrogação do contrato de Neymar da Silva Santos Junior por mais três temporadas. O jogador de 29 anos agora está vinculado ao clube da capital até 30 de junho de 2025.

"É um grande prazer estender a aventura no Paris Saint-Germain", disse Neymar Jr, após assinar seu novo contrato. "Estou muito feliz em Paris. É um verdadeiro orgulho fazer parte deste grupo, trabalhar com estes jogadores, com este grande treinador e fazer parte da história deste clube. São essas coisas que me fazem acreditar ainda mais neste grande projeto. Aqui cresci como pessoa, como ser humano e também como jogador. Estou muito feliz por estender meu contrato e espero ganhar muitos mais troféus aqui."

"O centro de gravidade do nosso ambicioso plano de crescimento do PSG está no coração, no talento e no envolvimento total dos nossos jogadores", disse Nasser Al-Khelaïfi, Presidente do Paris Saint-Germain. Tenho orgulho de ver Neymar Jr reafirmar hoje seu compromisso de longo prazo, até 2025, com a família Paris Saint-Germain, cujos fãs ele continuará a encantar. Ficamos muito felizes em vê-lo continuar fazendo parte do nosso projeto e conosco por muitos anos. "

Ao longo de suas 112 partidas parisienses, iluminadas por gestos e inspirações excepcionais, o camisa 10 marcou 85 gols e deu 51 assistências, entrando no top 10 dos maiores artilheiros da história do clube.

Com a camisa vermelha e azul, Neymar Jr ganhou nove troféus sendo três títulos da Ligue 1 (2018, 2019, 2020), duas Copas da França (2018, 2020), duas Copas da Liga (2018, 2020) e duas Supercopa da França (2018, 2020). Neymar também se destacou como um jogador importante na jornada que viu o Paris Saint-Germain chegar à sua primeira final da Liga dos Campeões em 2020, quando o clube comemorou seu 50º aniversário.