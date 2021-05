No retorno da dupla, Melo e Kubot são cabeças 8 e estreiam contra norte-americanos em Roland Garros

Roland Garros é sempre especial para Marcelo Melo. O mineiro foi campeão em 2015, conquistando o seu primeiro Grand Slam. Este ano, estará em Paris pela 15ª vez consecutiva. E a edição 2021, na capital francesa, marca o retorno da sua parceria com o polonês Lukasz Kubot nesta temporada. Após ficarem separados por alguns meses, desde o final de 2020, Melo e Kubot entram em quadra novamente e, neste primeiro torneio depois do anúncio do retorno, jogam o quinto Roland Garros juntos, desde 2017. Em 2020, chegaram até a segunda rodada.

O sorteio da chave de duplas foi feito neste domingo (30). Melo e Kubot jogam como cabeças de chave 8 do Grand Slam. Os adversários nesta primeira rodada serão os norte-americanos Nicholas Monroe e Frances Tiafoe, em dia ainda a ser definido. E motivação não falta para a volta da dupla Melo e Kubot.

“Estamos treinando juntos aqui desde sexta-feira. A energia está bem legal. Eu e o Kubot estamos muito empolgados, com uma expectativa muito boa. É seguir treinando firme até a estreia. Temos tudo para fazer um bom retorno dessa parceria em Roland Garros”, afirma Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro e BMG, com apoio da Volvo, Head, Voss, Foxton, Asics, Bolsa Atleta e Confederação Brasileira de Tênis.

O Grand Slam, que encerra a temporada europeia no saibro, começou neste domingo e será realizado até o dia 13 de junho na capital francesa.

No ranking mundial individual de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo está em 18º lugar, com 5.280 pontos. Kubot aparece em 17º, com 5.310 pontos.