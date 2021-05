Zagueiro Lucas Veríssimo sofre lesão, e Tite convoca Felipe para a seleção brasileira

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)





O zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica, de Portugal, sofreu uma lesão muscular na coxa direita e foi cortado da seleção brasileira para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa de 2022, dias 4 e 8 de junho, contra Equador e Paraguai, respectivamente.

Para o lugar dele, o técnico Tite convocou Felipe, do Atlético de Madrid, da Espanha.

Veríssimo se machucou em partida na última quarta-feira, contra o Vitória de Guimarães. A expectativa é de que a recuperação leve de três a quatro semanas.

O jogador do Benfica foi o único estreante na Seleção na lista divulgada pelo técnico Tite na semana passada.

Esta é a quinta convocação de Felipe para a Seleção. O jogador de 32 anos tem duas partidas com a amarelinha, a última delas contra a Bolívia, no ano passado, na estreia nas Eliminatórias.

Os demais zagueiros convocados para estas partidas foram Thiago Silva, do Chelsea, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Éder Militão, do Real Madrid.

A apresentação dos jogadores da Seleção na Granja Comary começa na próxima quinta-feira. Tite, porém, só deve ter o grupo completo a partir de 31 de maio.

Veja a lista completa de convocados por Tite:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid);

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid),Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea);

Meias: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (Lyon);

Atacantes: Everton Cebolinha (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vini Jr (Real Madrid).





