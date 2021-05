Pedro Barros é o quinto skatista brasileiro classificado para as Olimpíadas de Tóquio

Pedro Barros é o quinto brasileiro com passaporte carimbado para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Com o resultado das classificatórias do park masculino no torneio Dew Tour, disputadas na última sexta-feira, na cidade de Des Moines, no estado americano de Iowa, o skatista da seleção brasileira garantiu a vaga matematicamente.

Campeão do Dew Tour em 2019, Pedro Barros não avançou à final do park. Neste sábado, durante as semifinais, ele não figurou entre as melhores pontuações, assim como os brasileiros Luiz Francisco, Pedro Quintas e Pedro Carvalho. Já no street feminino, as brasileiras dominaram e passaram à decisão. Pâmela Rosa conseguiu a melhor pontuação com 33,12, seguida por Letícia Bufoni com 24,31. Rayssa Leal, a Fadinha, também vai brigar pelo pódio. Ela fez a quinta melhor volta com 13,92.

Além de Pedro Barros, Luiz Francisco, Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp já se garantiram nas Olimpíadas. A sexta vaga do park será definida entre Pedro Quintas e Pedro Carvalho ainda durante o Dew Tour.

O Dew Tour acontece até domingo e será a última seletiva para as Olimpíadas na modalidade park e a penúltima, no street. A disputa conta com a participação de 38 brasileiros, entre eles nomes importantes como Pedro Barros, Pâmela Rosa, Letícia Bufoni, Rayssa Leal, Kelvin Hoefler e Murilo Peres, todos buscando pontuações para estarem em Tóquio.

Após o Dew Tour, os atletas de street voltarão suas atenções para o Mundial de Roma, evento derradeiro da corrida olímpica neste estilo.

Globo Esporte