Perto de ato final por Gérson, Flamengo aguarda nova proposta de árabes por Everton Ribeiro

O Olympique foi só o primeiro, mas o Flamengo tem a porta aberta para receber clubes interessados em seus jogadores na janela de meio do ano. Se a situação de Gérson será definida nesta quinta-feira e o jogador já revelou a pessoas próximas que não deseja seguir para a França, a expectativa é de que em um futuro próximo equipes do Oriente Médio formalizem ofertas por Everton Ribeiro. Desta vez, a receptividade será maior do que nas tentativas de janeiro.

O camisa 7 é, ao lado de Gérson, o jogador que a diretoria enxerga com maior potencial de mercado para fazer caixa e cumprir as metas de orçamento para 2021. No início do ano, o Al Nassr, dos Emirados Árabes, esteve perto de um acerto. Entretanto, o retorno técnico de Ribeiro na disputa equilibrada pelo título do Brasileirão fez com que o Flamengo fosse irredutível na pedida de somaria 10 milhões de euros entre compra e possíveis aditivos por metas.

Desta vez, porém, o cenário é diferente e o Flamengo tem a sinalização de que o próprio Al Nassr de Dubai projeta voltar a carga pelo meia da seleção brasileira. A janela só abre em 12 de agosto, mas a expectativa é de que os árabes entrem em ação com antecedência, visto que a temporada se encerrou no último dia 11.

As conversas no início do ano foram tensas, Everton deu ok, mas o Flamengo recuou após dar o aval para o negócio por € 6 mi pela venda + € 2 mi de bônus por metas individuais e coletivas. Na ocasião, o Al Nassr aceitou trocar a moeda de dólar, a que está habituado a operar, para euro a pedido dos cariocas, mas no fim das contas viu como abuso uma segunda contraproposta que exigia € 7 mi + € 3 mi.

Na ocasião, os próprios árabes já tinham prometido retomar as conversas no meio do ano e sinalizaram recentemente de que apresentarão uma nova proposta, que ainda não chegou. Everton Ribeiro passou pela liga dos Emirados Árabes entre 2015 e 2017, quando foi campeão nacional e da supercopa pelo Al Ahli.

O orçamento do Flamengo para 2021 prevê a receita de R$ 142 milhões com venda de jogadores. Na janela de janeiro, a expectativa era de receita de R$ 50 milhões, mas o clube ficou nos R$ 42 mi líquidos com as transações envolvendo Lincoln e Yuri César (o bruto indica R$ 47.4 mi. Porém, houve descontos para comissão, impostos e afins).

Nesta quinta-feira, a diretoria rubro-negra se reunirá com representantes do Olympique de Marselha para última rodada de negociações por Gérson. Flamengo e o clube francês caminhavam para um acordo por 25 milhões de euros + aditivos por bônus, mas o volante indicou que não deseja se transferir.

