Pfizer doará vacinas contra a Covid-19 a participantes das Olimpíadas de Tóquio

(Foto: Divulgação / IOC Media)





O COI (Comitê Olímpico Internacional) anunciou nesta quinta-feira um acordo com a Pfizer/BioNtech para o repasse de doses da vacina contra a Covid-19 das farmacêuticas para atletas e demais credenciados das Olimpíadas de Tóquio. A partir do recebimento do imunizante, os comitês olímpicos nacionais devem tratar com seus governos locais para a distribuição.

O comitê olímpico enfatizou que as doses serão adicionais aos programas de imunização de cada país. Anteriormente, o COI já havia dito que a China oferecera doses da vacina Coronavac a todos os comitês nacionais - um processo que está em andamento, inclusive no Brasil.

- Esta doação da vacina é outra ferramenta para ajudar a tornar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020 seguros e protegidos para todos os participantes e para mostrar solidariedade com nossos anfitriões japoneses - afirmou o presidente do COI, Thomas Bach.

A nota divulgada pelo comitê olímpico não fala em quantas doses a Pfizer/BioNtech repassará. Mas que todas as tratativas e a assinatura do protocolo de intenções foi acompanhada e aprovada pelo governo japonês.

- Estamos convidando os atletas e delegações participantes dos próximos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos a liderar pelo exemplo e aceitar a vacina onde e quando possível. Ao tomar a vacina, eles podem enviar uma mensagem poderosa de que a vacinação não é apenas sobre saúde pessoal, mas também sobre solidariedade e consideração do bem-estar dos outros em suas comunidades. Gostaríamos de agradecer à Pfizer e à BioNTech por esta generosa doação para apoiar a vacinação de atletas e participantes dos Jogos antes dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020 - complementou Bach.

O diretor-executivo da Pfizer, Albert Bourla, disse que "a volta dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos representa um momento monumental de unidade e paz mundial após um ano cansativo de isolamento e devastação. Estamos orgulhosos de desempenhar um papel no fornecimento de vacinas a atletas e suas delegações olímpicas nacionais sempre que possível".

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) fez as tratativas para recebimento das doses da Coronavac com o Ministério da Defesa e vai liderar a vacinação de todos os credenciados do país que vão a Tóquio.

Globo Esporte