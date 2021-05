Pia Sundhage, jogadoras e comissão da seleção feminina se vacinam esta semana contra a Covid-19

(Foto: Mariana Sá/CBF)





Jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol e integrantes da comissão técnica, incluindo a treinadora sueca Pia Sundhage, serão vacinadas contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira, como parte da programação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) de imunização das delegações que vão aos Jogos de Tóquio.

Dois postos, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, vão receber o grupo, formado por 13 membros da comissão e parte das 13 jogadoras que atuam no Brasil e foram chamadas por Pia para os amistosos de junho contra Rússia e Canadá, que serão disputados na Espanha.

Foram disponibilizados dois dias para a imunização, que começa nesta quarta-feira. Pia, de 61 anos, escolheu a segunda opção, sexta-feira, para tomar a sua dose. Na Suécia, pessoas na faixa etária da treinadora - entre 60 e 64 anos - começaram a ser vacinadas no dia 14 de abril, em Kalmar, no sudeste do país.

Alguns integrantes da comissão técnica já foram vacinados seguindo o cronograma nacional, pela idade ou outros critérios. Camisa 10 da seleção e do Orlando Pride, dos Estados Unidos, Marta também já recebeu sua vacina no país onde atua.

A última etapa de vacinação da seleção feminina será feita nos Estados Unidos, se preciso. A equipe viajará dia 25 de junho para a cidade de Portland, onde fará a última parte dos treinamentos antes de seguir para o Japão. Pia deverá convocar as 18 jogadoras para as Olimpíadas no dia 18.

Depois de não conseguir marcar amistosos na data Fifa de abril devido às restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19, a seleção feminina voltará a campo no dia 11 de junho, contra a Rússia, em Cartagena, na Espanha. Três dias depois, na mesma cidade, o Brasil fará contra o Canadá o último amistoso antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Globo Esporte