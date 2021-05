Pochettino já estaria pensando em retorno ao Tottenham, segundo jornal

Por Redação Blog do Esporte





O técnico Maurício Pochettino já estaria pensando em sua saída do PSG e retornar ao Tottenham, de acordo com informações do jornal inglês The Sun. O treinador chegou a Paris para alavancar a temporada do PSG e levar a Champions, mas acabou perdendo a competição continental e o campeonato nacional.

Segundo o The Sun, Pochettino estaria infeliz no clube e estaria pensando em uma segunda chance no clube de Londres. O argentino saiu dos Spurs em 2019, sendo substituído por Mourinho, que também saiu do clube antes do fim da atual temporada.

O retorno estaria encabeçado pelo dono do Tottenham, Daniel Levy, que disse que se despedir de Pochettino foi um dos maiores erros de sua carreira. O empresário tentar agora trazer de volta o argentino.

O retorno de Pochettino também serviria para segurar Harry Kane, que deu declarações sobre uma possível saída dos Spurs. Maurício e Kane tem uma boa relação e isso poderia manter o atacante.

No PSG, Pochettino apenas levou o título da Copa da França. Ficou com o vice-campeonato Francês, com o título ficando com o Lille, e foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Manchester City.