Ponto de Opinião: Brasileirão não é para amadores, mas futebol não aprende com os próprios erros

Por Nicholas Araujo

O Cuiabá demitiu nesse sábado (29) o técnico Alberto Valentim depois do empate em 2 a 2 com o Juventude na estreia do Campeonato Brasileiro. Reparem que a demissão ocorre no primeiro jogo do nacional, ainda sem qualquer parâmetro de tática e técnica apresentada pelo treinador. Valentim comandou o time em 10 jogos.

Não é de hoje que o resultado imediato faz com que os treinadores sejam demitidos precocemente. Quando não há, na visão dos dirigentes, uma perspectiva positiva, o primeiro a rodar é o técnico. Não é avaliado as más contratações, o péssimo planejamento dos clubes e a falta de profissionalismo dos cartolas. Tudo é culpa do técnico.

A situação do Cuiabá mostra nitidamente como estamos longe de um padrão de futebol de qualidade. Não aprendemos nada com os erros, o 7 a 1 ainda é piada dentro do país e vamos continuar errando senão mudarmos a nossa mentalidade.

É lamentável como o futebol ainda precisa de muitas melhorias em todos os setores. Não basta apenas adotar o VAR, culpar treinadores por estarem ultrapassados ou dirigentes das confederações por não incentivarem o esporte. Falta pulso e vontade de todos os lados. É lamentável.