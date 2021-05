Ponto de Opinião: Flamengo volta a ser exemplo de irresponsabilidade ao tentar público para as finais do Carioca

(Foto: Paula Carvalho)



Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





O Flamengo e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) buscam, a todo custo, colocar o público nas finais da Taça Rio e do estadual, que será disputada entre o Rubro-Negro, Vasco, Botafogo e Fluminense. Em conversa nesta quarta-feira (12), clube e entidade tentaram a liberação da torcida, o que não foi aceito pela Prefeitura.

O portal ge procurou a Prefeitura do Rio, que disse em nota:

"O Decreto Rio Nº 48425, de 13 de janeiro de 2021, que suspende temporariamente a presença de público em estádios e ginásios esportivos, está em vigor". E afirmou que, "portanto, competições esportivas podem ser realizadas, porém sem público presente".

A irresponsabilidade do clube é tão grande que eles não respeitam nem a própria situação de calamidade pública do país. Em meio a uma pandemia que não dá trégua e que passamos da marca de 430 mil mortos, o clube insiste na presença da torcida a favor da “coletividade”.

Nesta mesma semana, o clube fechou um contrato de patrocínio com a Havan, loja de departamentos, onde o seu dono é um apoiador fanático do Governo Federal. Em meio a uma CPI que investiga as irresponsabilidades do governo, o Flamengo é um grande exemplo da situação caótica que a saúde e o governo brasileiro vivem atualmente.

É inadmissível pensar em torcida em um momento como este. O espetáculo com torcida deve ser realizado em momento seguro, que não é o nosso. Enquanto os hospitais estão lotados de pacientes, o futebol da Gávea só pensa no lucro com a torcida nos estádios. É lamentável que temos que discutir isso em meio a confusões, desvio de vacinas, incertas e muitas mortes. É lamentável.