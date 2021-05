Por desfalques, Flamengo solicita paralisação do Brasileiro durante Copa América

(Foto: Pedro Martins/Foto FC)



Por Redação Blog do Esporte





O Flamengo quer a paralisação do Campeonato Brasileiro durante a realização da Copa América, que agora será disputada no Brasil. Os dirigentes do Rubro-Negro estão a caminho da sede da entidade brasileira para solicitar a interrupção da competição, como informou o jornalista Mauro Cezar Pereira.

Segundo as informações, o presidente Rodolfo Landim e BAP, vice de relações externas, querem o prolongamento da temporada até janeiro de 2022, como ocorreu este ano devido a pandemia. O Flamengo terá os desfalques de Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Gabigol por pelo menos 11 rodadas.

A seleção, antes da Copa América, disputará dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra Equador e Paraguai nos dias 4 e 8 de junho, respectivamente. A Copa América começa no dia 13 de junho.

Além disso, o Rubro-Negro terá os desfalques de Gerson e Pedro, que estarão com seleção olímpica para os Jogos de Tóquio, que tem início em julho. Antes disso, a seleção olímpica fará um preparatório em junho em Belgrado, na Sérvia. Isla (Chile), Arrascaeta (Uruguai) e Piris da Motta (Paraguai) também foram convocados por suas seleções, somando oito desfalques durante as datas Fifa.