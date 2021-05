Presidente da Conmebol informa que Brasil deu condições positivas para realização da Copa América

Por Redação Blog do Esporte





O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez comentou a escolha do Brasil como a nova sede da Copa América, após desistência da Argentina. Segundo o paraguaio, o governo federal do Brasil deu garantias para a organização do evento.

"O presidente (Rogério) Caboclo conversou com o presidente Jair Bolsonaro, que apoiou a iniciativa de imediato, com o aval dos Ministérios da Casa Civil, da Saúde, das Relações Exteriores e da Secretaria Nacional do Esporte", afirmou Alejandro Domínguez.

Bolsonaro e CBF se comprometeram a receber a Copa América após a Argentina recusar receber a competição após o agravamento da pandemia da Covid-19 no país. A Colômbia também tinha declinado de receber o torneio, também pelo fato de passar por uma crise política.

"O governo brasileiro demonstrou agilidade e capacidade de decisão em um momento fundamental para o futebol sul-americano. O Brasil vive um momento de estabilidade”, disse Domínguez.

Com a competição, agora o momento é da escolha dos estádios. Neo Química Arena, Allianz Parque, Maracanã, Beira-Rio, Mineirão e Mané Garrincha podem ser as principais escolhas. Arena Pernambuco pode ser possibilidade, mas o governo estadual proibiu a competição no território. Arena da Amazônia deve ser descartada pela distância.