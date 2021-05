Presidente do COI diz que mais de 80% dos envolvidos na vila dos atletas estarão vacinados

(Foto: Divulgação / IOC Media)





O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, disse nesta quarta-feira que mais de 80% das pessoas que estarão dentro da Vila dos Atletas de Tóquio serão vacinadas contra COVID-19. A fala busca deixar a população japonesa um pouco mais tranquila, já que dois terços do país está contra a realização dos Jogos.

Faltando pouco mais de dois meses para as Olimpíadas, o Comitê Olímpico, o Comitê Organizador e o Governo do Japão confirmaram diversas vezes que a competição vai sim ser realizada. Paralelo a isso, pesquisas mostram que a população japonesa está contra o evento, assim como grupos de médicos do país.

- Neste momento, cerca de 75% dos residentes da Vila Olímpica já estão vacinados ou garantiram a vacinação a tempo antes dos Jogos Olímpicos. Mas os nossos esforços não param por aí. Temos boas razões para acreditar que esse número ficará bem acima de 80%. O princípio mais importante é muito claro: a Vila Olímpica é um lugar seguro e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 serão organizados de forma segura - disse.

Os especialistas japoneses dizem que o país vive uma quarta onda de casos de Covid-19, com os números chegando na casa dos seis mil casos diários há algumas semanas. O governo estendeu um estado de emergência em Tóquio e em outras oito prefeituras até, pelo menos, 31 de maio, e os casos estão, neste momento, em 3.500, o que mostra uma redução. A vacinação segue a passos lentos no Japão, com 3% da população imunizada.

Adiados no ano passado por conta da pandemia, os Jogos Olímpicos enfrentam grande resistência no Japão por conta do aumento do número de casos. Ainda assim, o COI se disse otimista em reverter a opinião pública com o sucesso das Olimpíadas. O evento está previsto para acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto.

Globo Esporte