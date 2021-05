Primeiro Ministro do Japão diz que Olimpíadas nunca foram prioridade

Casos de Covid e taxas de reprovação popular em alta em contraste com a vacinação mais lenta dentre os países ricos. Diante de um cenário político desfavorável e desafiador, o Primeiro Ministro do Japão afirmou que nunca colocou os Jogos Olímpicos de Tóquio como prioridade.

Uma pesquisa de opinião recente mostrou que mais de 60% da população prefere que as Olimpíadas sejam canceladas, contra 35% que acreditam que o evento pode ser realizado a partir de 23 de julho. Desta vez não foi oferecida a alternativa de adiamento na pesquisa.

Perguntado sobre a impopularidade atual do evento, Yoshihide Suga deu uma resposta protocolar sem indicar qualquer mínima possibilidade de cancelamento.

- Nunca coloquei as Olimpíadas em primeiro lugar. Minha prioridade tem sido proteger as vidas e a saúde da população japonesa. Em primeiro lugar temos que evitar a disseminação do vírus – disse Suga.

Dentre as principais medidas do governo em conjunto com o Comitê Organizador estão o veto a torcedores residentes no exterior, algo que causará um impacto econômico enorme aos cofres japoneses, mas que certamente facilitará o controle sanitário contra a Covid-19. A decisão sobre a presença de público local será tomada em junho.

Visita de Bach é cancelada

O governo também ampliou o estado de emergência de Tóquio e de prefeituras vizinhas para 31 de maio, o que impõe uma série de restrições de circulação à população. A adoção da medida gerou o adiamento da visita do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

Havia a expectativa de que Bach conduzisse a tocha olímpica quando o revezamento passasse por Hiroshima no dia 17 de maio, mas agora o alemão só deve ir ao Japão em junho.

- A visita do presidente do COI Thomas Bach, agendada para 17 e 18 de maio, foi cancelada em virtude da extensão do estado de emergência na semana passada e as várias circunstâncias que estamos enfrentando. Continuaremos a monitorar a situação da Covid-19 no Japão e outros fatores relevantes e vamos remarcar a visita dele ao Japão assim que possível – diz um comunicado do Comitê Organizador.

Globo Esporte