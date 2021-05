"Puxadinho" em cobertura de Cristiano Ronaldo é alvo de investigação da Prefeitura de Lisboa

Mesmo concentrado com a seleção desde a última quinta-feira em preparação para a Eurocopa, Cristiano Ronaldo é personagem de mais uma polêmica em Portugal. A cobertura no centro de Lisboa comprada recentemente pelo craque, avaliada em mais de € 7 milhões (cerca de R$ 45 milhões), é alvo de investigação por uma suposta construção irregular.

O ponto da discórdia é uma marquise construída na cobertura do prédio, que fica de frente para o Parque Eduardo VII, no centro de Lisboa. Ela é alvo da Prefeitura da capital portuguesa por ser tratar de uma suposta construção irregular, feita sem autorização da administração do condomínio ou das autoridades locais. Até mesmo o arquiteto responsável pela reforma do apartamento mostrou-se insatisfeito com o "puxadinho".

- Há cultura, há autorias, há regras, há respeito pelos outros e pelo trabalho dos outros, há civismo, há princípios que não admito que sejam atropelados. Seja por quem for - escreveu o arquiteto José Mateus numa rede social.

Em declarações ao canal de TV português SIC Notícias, um representante da Prefeitura de Lisboa garantiu que o local será alvo de inspeção para que seja verificado se houve modificações no projeto inicialmente aprovado.

O apartamento de 300 metros quadrados, que fica no 13º andar do prédio, foi onde nos últimos dias Cristiano Ronaldo descansou e treinou antes de se apresentar à seleção de Portugal para os treinos visando à Euro.

Globo Esporte