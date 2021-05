Real Madrid anuncia renovação de contrato com Modric por mais uma temporada

(Foto: Twitter / Real Madrid)





Luka Modric seguirá no Real Madrid por mais uma temporada. O clube madrileno anunciou oficialmente na manhã desta terça-feira a assinatura do novo contrato do meia croata de 35 anos, que ampliou seu vínculo até 30 de junho de 2022.

Contratado junto ao Tottenham, Modric chegou ao Real em agosto de 2012, inicialmente firmando compromisso por cinco anos. Pelos merengues, o talentoso meio-campista vem colecionando títulos, como o tetracampeonato mundial (2014, 20116, 2017 e 2018), o tetra da Champions (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18) e ainda dois Espanhóis (2016/17 e 2019/20), entre outros. Individualmente, levou a Bola de Ouro e o prêmio da Fifa como o melhor do mundo, ambos em 2018.

Um dos maiores nomes da história do futebol croata, Luka Modric iniciou sua trajetória no Dinamo Zagreb em 2003. Figura carimbada da seleção nacional, foi figura de realce na última Copa do Mundo, sendo eleito o melhor jogador do Mundial da Rússia.

Globo Esporte