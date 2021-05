Real Madrid anuncia saída de Zinedine Zidane do comando técnico

(Foto: Andrew Boyers/Reuters)



Por Redação Blog do Esporte





Zinedine Zidane não é mais técnico do Real Madrid. Em meio as especulações dos últimos dias, o clube anunciou por meio de suas redes sociais a saída do treinador, que tinha mais um ano de contrato.

“O Real Madrid anuncia que Zinedine Zidane decidiu dar por finalizada esta etapa como treinador do nosso clube. É tempo agora de respeitar a sua decisão e mostrar nosso agradecimento pelo profissionalismo, dedicação e paixão em todos os esses anos. Zidane é um dos grandes nomes do Real Madrid e a sua lenda vai mais longe do que ele foi como treinador e jogador do nosso clube. Ele sabe que está no coração do madridismo e que o Real Madrid será sempre a sua casa”, diz o comunicado oficial do Real Madrid.

O treinador francês já havia se despedido dos dirigentes na quarta-feira. O técnico saí do clube após o desgaste da última temporada, principalmente pelas baixas performances e por não ter conquistado nenhum título. É a primeira vez desde 2009/2010 que o Real não levanta qualquer troféu.

A imprensa espanhola já analisa três substitutos para o francês: Raúl, que atualmente treina o Real Castilla, equipe B do time merengue, Antônio Conte, que saiu da Inter na última semana, e Allegri, que está sem clube desde 2019, quando saiu da Juventus. Entretanto, a imprensa italiana já fala que Allegri deve retornar a Juve para a próxima temporada.

Zidane chegou ao clube para sua segunda passagem em março de 2019. O treinador conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha de 2019/2020. Foram 113 jogos nesta passagem, com 67 vitórias, 25 empates e 20 derrotas. Ao todo, Zidane tem 283 partidas pelo clube, com 182 triunfos, 61 empates e 39 derrotas, sendo o único clube que dirigiu como treinador profissional.

Entre 2016 e 2018, o técnico conquistou três edições da Liga dos Campeões, três taças do Mundial de Clubes, duas Supercopa da Europa, um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha. O treinador recebeu o carinho de jogadores como Casemiro, Karim Benzema, Luka Modric e Sérgio Ramos nas redes sociais.