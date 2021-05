Real Madrid coloca Hazard à venda e espera propostas, diz jornal

Após mais uma temporada apagada, Hazard não conta mais com a paciência do Real Madrid. É o que afirma nesta sexta-feira o jornal "Marca", que afirma que o clube colocou o belga à venda e aguarda ofertas na próxima janela de transferências para negociar o jogador.

Contratado há menos de dois anos por cerca de 100 milhões de euros, Hazard nunca conseguiu explodir no Santiago Bernabéu e ser um novo ídolo para a torcida. Era esperado que ele fosse o nome de peso para substituir Cristiano Ronaldo e, por isso, ganhou a camisa 7. Porém, desde então, vem sofrendo com lesões em sequência e visível falta de condicionamento físico.

O "Marca" cita a situação de Hazard não mudará mesmo que ele seja decisivo para o Real Madrid nas quatro últimas rodadas do Campeonato Espanhol, no qual o clube ainda briga pelo título. E frisa que não foram decisivas para a situação as polêmicas imagens do meia-atacante rindo com companheiros de Chelsea logo depois da eliminação merengue na Champions. "A decisão foi tomada há semanas", segundo o jornal.

A avaliação da diretoria do Real Madrid teria mudado aos poucos, diante da falta de peso que o belga tem no elenco. Era esperado que o astro fosse decisivo e ganhasse jogos, mesmo que não tivesse o perfil de liderança de Cristiano Ronaldo. E o que inicialmente foi visto como azar, logo passou a ser analisado como um problema de atitude, de acordo com o "Marca".

O belga ainda tem contrato com o Real Madrid até 2024, e sua transferência pode não ser tão simples, uma vez que o clube buscaria ao menos recuperar parte do investimento feito em 2019. Nas próximas semanas, entretanto, devem aparecer interessados em contratar o jogador de 30 anos, que pode ter a Eurocopa como impulso, caso tenha boas atuações pela Bélgica.

Hazard disputou apenas 18 jogos na atual temporada, marcando três gols e passando em branco nas assistências. Em 2019/20, jogou 22 partidas, fez um gol e deu sete passes decisivos. No total, atuou em 40 partidas em dois anos, sendo titular em 31 delas, com 2389 minutos em campo.

Globo Esporte