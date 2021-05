Real Madrid empata com o Sevilla e perde a chance de assumir a liderança

(Foto: Getty Images)





A frase "ninguém quer ganhar o Campeonato Espanhol" foi repetida muitas vezes nos últimos dias. Mas não foi isso o que se viu neste domingo, no confronto entre Real Madrid e Sevilla. Os dois times batalharam pela vitória até os últimos segundos e proporcionaram um jogo emocionante no Alfredo Di Stéfano. No final, empate em 2 a 2. Os gols foram de Fernando e Rakitic (de pênalti) para o Sevilla, e Asensio e Hazard — nos acréscimos — para o Real Madrid. Pior para o Real, que deixou de assumir a liderança da competição.

O líder do Campeonato Espanhol segue sendo o Atlético de Madrid, que empatou no sábado com o Barcelona. O primeiro colocado tem 77 pontos, dois a mais do que o Real Madrid. O Barça ocupa a terceira posição, com os memos 75 (leva a pior nos critérios de desempate). O Sevilla está na quarta colocação, com 71.

O Sevilla abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com Fernando. O Real Madrid empatou também aos 21, só que no segundo tempo. A virada poderia ter saído aos 28 da etapa final, mas o pênalti que deveria ter sido marcado em Benzema foi na verdade assinalado para o time rival, após revisão do VAR e confirmação de toque de mão de Éder Militão. Rakitic converteu a cobrança. O gol do empate saiu de um chute de Toni Kroos, já nos acréscimos da partida, mas foi computado para Hazard, pelo desvio.

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla encara na quarta-feira o Valencia. Já o Real Madrid enfrenta na quinta-feira o Granada.

