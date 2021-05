Renan Dal Zotto tem alta depois de mais de um mês internado

(Foto: Danilo Sardinha)





O técnico da seleção masculina de vôlei, Renan Dal Zotto, teve alta nesta sexta-feira, depois de mais de um mês internado - e duas vezes intubado - por causa de complicações da Covid-19.

"O técnico da seleção brasileira de vôlei, Renan, já está em casa. O comandante da equipe masculina do Brasil teve alta hospitalar nesta sexta-feira (21.05) depois de 36 dias de internação devido à Covid-19. Renan está bem, com a família, e seguirá fazendo fisioterapia respiratória e motora enquanto já acompanha, de maneira remota e dentro da limitação indicada, o dia a dia da seleção na disputa da Liga das Nações", informou a CBV em nota.

Renan Dal Zotto deixou o CTI na última quarta-feira, depois de um mês internado por infecção por coronavírus. Ele seguiu para uma unidade semi-intensiva.

Renan Dal Zotto tinha sido extubado pela segunda vez havia duas semanas. Após o cessar de uma febre persistente, a equipe médica fez a remoção do tubo e já iniciou as sessões de fisioterapia. Para facilitar a respiração do treinador, ainda em períodos de ventilação mecânica, optou-se por uma traquestomia. Mas, ao contrário das últimas semanas, o técnico está lúcido e interagindo com médicos e familiares. O treinador está internado desde o dia 16 de abril em hospital do Rio de Janeiro, após contrair a Covid-19.

Segundo relato de familiares, Renan se surpreendeu com o tempo que havia passado intubado e logo perguntou sobre o andamento dos treinamentos da seleção, que acontecem na bolha criada pela CBV no CT de Saquarema. A evolução, segundo os relatos, foi constante e animadora.

O treinador foi internado no dia 16 de abril no hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Em 19 de abril, por causa do baixo nível de saturação do oxigênio, precisou ser intubado. No mesmo dia ele precisou passar por uma cirurgia vascular devido a uma trombose arterial aguda.

Em 24 de abril, Renan Dal Zotto foi extubado pela primeira vez, mas necessitou de nova intubação no dia seguinte após uma piora no padrão respiratório.

Renan já tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, em Santa Catarina. Com 60 anos, ele se enquadra no grupo prioritário da saúde por ser profissional de Educação Física.

De acordo com especialistas, é importante ressaltar que as vacinas não impedem que as pessoas peguem a doença, mas que desenvolvam sintomas graves. Por isso, mesmo os vacinados devem manter todos os protocolos de higiene e distanciamento social. Embora estejam protegidos contra sintomas mais graves, podem infectar outras pessoas que ainda não estão vacinadas e que poderiam ter sérios problemas.

Globo Esporte