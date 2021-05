Reunião na segunda-feira pode sacramentar mudança da sede da final da Champions, diz jornal

(Foto: Getty Images)





A decisão da Liga dos Campeões pode não ser mais em Istambul, na Turquia. O jornal “New York Times” noticiou neste domingo que haverá na próxima segunda-feira uma reunião entre oficiais da Uefa e representantes do governo britânico sobre a possibilidade de transferir a final para Londres, com o Estádio de Wembley como palco.

O motivo é a restrição de viagens na Europa por causa da pandemia do coronavírus, o que dificulta o deslocamento de torcedores de Manchester City e Chelsea para a capital turca. No momento, o jogo está planejado para ocorrer no Estádio Olímpico Atatürk.

A decisão da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea está prevista para o dia 29 de maio. Você vai poder acompanhar a essa partida em Tempo Real no ge.

Questionamentos sobre a mudança de local da final da Champions League começaram desde que o governo da Turquia anunciou um lockdown nacional para conter uma nova onda do coronavírus, no fim do mês passado. A situação ficou mais séria na última sexta-feira, quando o governo do Reino Unido classificou a Turquia como um dos países que os britânicos deveriam evitar.

Ainda de acordo com o “New York Times”, oficiais da federação de futebol da Inglaterra já iniciaram conversas com a Uefa sobre essa mudança e vão apresentar mais informações no encontro de segunda-feira. Uma decisão deve ser anunciada em até 48 horas.

Existe ainda a possibilidade de que a final da Liga dos Campeões seja deslocada para Portugal — a cidade do Porto é a mais cotada.

Desde abril, os torcedores podem comparecer aos estádios de futebol na Inglaterra, mas com um limite máximo de 10 mil pessoas, número bem menor do que os 25 mil torcedores possíveis para a final da Champions em Istambul. Na decisão da Copa da Inglaterra, no dia 17 de maio, a capacidade será de 20 mil pessoas em Wembley.

Caso concretizada, será a segunda vez seguida que a finalíssima da Liga dos Campeões não ocorrerá em Istambul. O jogo deveria ter acontecido lá na temporada passada, mas dada a situação da pandemia de Covid-19, todo o torneio a partir das quartas de final foi realizado em Lisboa, na chamada “Super Champions”.

