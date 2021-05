Roma anuncia José Mourinho como novo técnico para a próxima temporada

Por Redação Blog do Esporte





O técnico José Mourinho não durou muito tempo fora do mercado após a demissão no Tottenham. Nesta terça-feira (4), a Roma anunciou a chegada do treinador português para a temporada 2021/22.

"Estamos muito satisfeitos e entusiasmados por dar as boas-vindas a José Mourinho à família AS Roma. José é um campeão que conquistou troféus em todos os níveis e garantirá uma liderança e experiência extraordinárias para o nosso ambicioso projeto. A contratação de José representa um grande passo na construção de uma mentalidade vencedora, sólida e duradoura no nosso Clube”, informou o comunicado do clube publicado em seu site oficial.

O clube italiano declarou em seu site que Mourinho é “um dos treinadores de maior sucesso da história do futebol”. O técnico tem 25 títulos na carreira.

“Agradeço à família Friedkin por me escolher para liderar este grande clube e por me tornar parte de sua visão. Depois de me comparar com os proprietários e com o Tiago Pinto, imediatamente percebi o quão grande é a ambição deste clube. Essa aspiração e esse impulso são os mesmos que sempre me motivaram e, juntos, queremos construir um caminho de vitórias nos próximos anos. A incrível paixão dos torcedores da Roma me convenceu a aceitar o cargo e mal posso esperar para começar a próxima temporada. Ao mesmo tempo, desejo boa sorte ao Paulo Fonseca e peço aos meios de comunicação que entendam que só farei declarações na devida altura”, disse o técnico português.

A Roma ainda busca uma reação na Liga Europa após perder por 6 a 2 para o Manchester United no primeiro jogo. No italiano, a equipe luta por uma das vagas na Liga Europa da próxima temporada. Mourinho vem para substituir Paulo Fonseca, que anunciou sua saída do clube.