Roy Hodgson anuncia saída do Crystal Palace e encerra carreira de 45 anos

Por Redação Blog do Esporte





O técnico mais velho da temporada 2020/2021 da Premier League, Roy Hodgson deixará em definitivo os bancos de reservas. O treinador anunciou sua saída do Crystal Palce e sua aposentadoria do mundo do futebol.

"Após mais de 45 anos como treinador, decidi que esta era a altura certa para dar um passo ao lado. Por isso, os dois próximos jogos vão ser os últimos como treinador do Crystal Palace. Foi particularmente gratificante poder passar estas últimas quatro épocas no Palace. Sinto que após uma época de sucesso, na qual alcançámos a permanência na Premier League, é o momento ideal para sair e deixar de ser treinador", disse Roy Hodgson, em declarações ao site do Crystal Palace.

Hodgson está no Crystal Palace desde 2017 e não terá seu contrato renovado. O treinador de 73 anos iniciou sua carreira em 1965, justamente no clube de Londres, treinador a equipe sub-18. Passou por diversos clubes na Inglaterra antes de se mudar para a Suécia, onde treinou o Halmstads, em 1976.

Em sua carreira passou por clubes como Malmo, Copenhagen, Udinese, Inter de Milão, Blackburn, Fulham, Liverpool, West Bromwich e no Melbourne City como consultor de futebol. Esteve também a frente das seleções da Finlândia, Suíça e Inglaterra e no sub-21 da Inglaterra.

Ao todo, Hodgson tem quatro títulos da Liga da Suécia, uma Taça da Suécia, uma Liga da Dinamarca e uma Taça Intertoto. No comando do Crystal, até o momento, sua melhor campanha foi na temporada 2017/2018, quando terminou a Premier League na 11ª colocação.

After nearly four years of managing his boyhood club, Roy Hodgson will be stepping down as our manager at the end of this season.



Thank you for everything, Roy ❤️💙