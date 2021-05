São Paulo renova patrocínio com Gazin por mais um ano

Por Redação Blog do Esporte





O São Paulo anunciou nesta terça-feira (11) que renovou o patrocínio com a empresa Gazin, que estampa parte das costas da camisa do Tricolor. O novo contrato vai até maio de 2022.

Este é o terceiro contrato de patrocínio anunciado pelo clube nos últimos meses. Em abril, a equipe anunciou um acordo com a Betsul, que está na parte de trás dos calções. Na semana passada o Cartão de Todos assinou a parceria para também ser exposto nos calções.

A diretoria do clube tenta fechar mais parcerias e valorizar os espaços de propaganda depois do término da temporada 2020. O São Paulo perdeu quatro patrocinadores, dentre ele o máster, o espaço mais valioso do uniforme. A equipe tentou a renovação, mas não aceitou os valores, considerados baixos.

Enquanto não fecha novos acordos, a equipe mantém o uniforme apenas com os patrocínios atuais. A estimativa é que o novo acordo é 40% maior do que o anterior. A equipe já recebeu novas propostas de patrocinador máster, mas o que foi recebido não foi considerado vantajoso e continua a busca pela negociação do novo parceiro ainda este ano.