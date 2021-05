Seleção brasileira conhece dias e horários dos jogos na retomada das Eliminatórias

(Foto: Lucas Figueiredo / CBF)





A Conmebol divulgou a tabela completa com dias e horários das duas rodadas que marcarão o recomeço das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, em junho. A seleção brasileira vai enfrentar o Equador, no Beira-Rio, no dia 4 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), uma sexta-feira, encerrando a sétima rodada. Na terça seguinte, dia 8, o Brasil vai enfrentar o Paraguai, em Assunção, no mesmo horário.

A pandemia de Covid-19 impediu a retomada das Eliminatórias em março, quando seriam realizadas a quinta e sexta rodadas. Esses jogos - Colômbia em casa e Argentina fora, no caso do Brasil - serão disputados ainda no segundo semestre de 2021, em um rearranjo da tabela original que ainda será divulgado pela Conmebol.

Com quatro rodadas realizadas, a seleção brasileira lidera as Eliminatórias com 100% de aproveitamento e 12 pontos conquistados. Logo atrás vem a Argentina, segunda colocada, com dez. Equador (9) e Paraguai (6) completam o G-4, seguidos do Uruguai (6). Os quatro primeiros colocados se classificam diretamente para o Mundial do Catar, e o quinto jogará uma repescagem continental.

Após os dois jogos de junho pelas Eliminatórias, as seleções sul-americanas disputarão a Copa América, com sede na Argentina e na Colômbia, de 13 de junho a 10 de julho.

Entre setembro e novembro, serão realizadas outras seis partidas das Eliminatórias, dividas em duas rodadas triplas. A medida excepcional foi autorizada pela Fifa, e assim a Conmebol poderá incluir os jogos adiados de março.

Globo Esporte