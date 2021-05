Seleção masculina de rúgbi desiste de pré-olímpico e está fora de Tóquio

A seleção brasileira de rúgbi desistiu de participar do torneio pré-olímpico da modalidade, que será realizada nos dia 19 e 20 de junho, em Mônaco. O motivo alegado pela CBRu (Confederação Brasileira de Rugby) foi a pandemia do novo coronavírus. A equipe buscaria classificação para as Olimpíadas de Tóquio no evento, que dá uma vaga para a megacompetição, e, com isso, não tem chances de ir ao Japão.

Além do Brasil, a China também desistiu de disputar o qualificatório olímpico - somente dez seleções irão a Mônaco.

- Por conta dos protocolos sanitários, atletas que atualmente não treinam pela seleção e que poderiam compor o elenco de Sevens estão sem disputar partidas oficiais há meses. Este fato trouxe preocupação ao departamento médico da CBRu pela possibilidade de lesionar atletas expostos a cargas excessivas sem a preparação adequada - disse a CBRu, em nota.

Globo Esporte