Sem novela? Haaland diz que vai respeitar o contrato com Borussia Dortmund

Real Madrid? Barcelona? Manchester United? Manchester City? Ou, quem sabe, Borussia Dortmund? O jovem atacante Erling Haaland, de 20 anos, tem tudo para ser o grande alvo das especulações na próxima janela de transferências, mas ele garante que não vai haver novela. Em entrevista ao canal norueguês “Viaplay”, ele reiterou que tem vínculo com o time alemão.

“Bom, eu tenho contrato por mais alguns anos. Então, vou respeitar o meu contrato”, respondeu Haaland, simples e direto.

Haaland tem vínculo com o Borussia Dortmund até 2024, mas, segundo o jornal “Bild”, o contrato do jovem norueguês, de 20 anos, prevê que ele pode deixar o clube por 75 milhões de euros (R$ 479 milhões) ao final da temporada 2020/21.

No início de abril, o pai do atacante, Alf-Inge Haaland, e o seu empresário, Mino Raiola, se reuniram com os presidentes do Barcelona e do Real Madrid. Depois, partiram para a Inglaterra e se encontraram com representantes de clubes do país.. A diretoria do Dortmund, no entanto, se mostrou tranquila sobre a situação.

Na mesma entrevista ao “Viaplay”, Haaland reiterou o seu alívio por ter garantido a classificação do Borussia Dortmund à Liga dos Campeões. O time esteve por algumas rodadas fora do G-4, mas conseguiu uma sequência de sete vitórias seguidas na reta final e obteve a vaga.

– Como já disse antes, sou grande fã da Liga dos Campeões. E acho que todos sabem disso. Foi um alívio garantir a vaga. Era realmente muito importante para mim – afirmou o atacante.

Haaland foi eleito o melhor jogador do Campeonato Alemão em votação popular. Ele terminou 2020/21 com 41 gols e 12 assistências em 41 partidas na temporada e conquistou a taça da Copa da Alemanha.

Globo Esporte